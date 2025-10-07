快訊

「挖土機超人」辭世 曾說救災沒完成不回桃園 他記錄林鴻森最後的溫柔

主被動基金績效牛氣沖天 復華中國 5G 漲逾七成稱冠

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
全球股市漲不停，帶動國內主被動基金也展現狂牛氣勢，其中共同基金績效前五名報酬率皆逾四成，ETF更從五成起跳。聯合報系資料照

全球股市漲不停，帶動國內主被動基金也展現狂牛氣勢，其中共同基金績效前五名報酬率皆逾四成，ETF更從五成起跳。進入10月，全球主要股市持續創新高，聚焦科技等強勢題材共同基金及ETF，在「AI救世主」光環加持下，今年來績效躍居前茅。

理柏資訊統計，目前投信發行主被動基金共有逾千檔，今年來共同基金、ETF績效前五名，八成由大中華及台股產品包辦，其中復華中國5G（00877）漲勢逾七成稱冠ETF市場，復華華人世紀基金以48%領先共同基金群雄；合庫台灣、合庫台灣高科技及富邦新台商基金以逾四成躍居台股基金前三傑；元大航太防衛科技、第一金太空衛星等ETF也以逾五成績效擠進排行榜。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，AI展望樂觀，帶動明年相關企業獲利成長，支撐市場風險情緒，推升美、台、日、韓、陸港等股市及類股表現續強，市場持續聚焦AI應用發展及各龍頭企業合作所帶來的商機，預期相關受惠題材仍是後續多頭行情下的亮點布局產業。

外電報導，鑒於AI發展前景與美國經濟表現，高盛預估美股企業第3季財報有望超預期，此外在人工智慧、科技產業發展及政策改革驅動下，對中國資產維持超配立場。

復華中國5G ETF經理人吳允翔指出，AI規模化應用持續帶動全球算力推升光通信需求，挹注相關供應鏈成長動能，若擔心高檔震盪風險，建議透過逢低分批方式布局。

富邦中國內需動力基金經理人蔡宗和表示，儘管近期中國股市已有一波漲幅，但從股債收益差來看，目前仍僅回到近三年平均水準，距離2021年高點仍有約一個標準差，整體估值並不昂貴。從資產配置角度來看，中國股票相較於債券仍具相對優勢，具備中長期投資潛力。

產業政策則預期以科技創新與自主可控為主軸，涵蓋AI、半導體、高端製造等領域，全國統一大市場與反內卷議題也可能納入討論。「十五五」規劃將成為近期市場焦點，有望為中國內需與新興產業注入新動能，建議投資人可關注相關政策走向，適時布局具內需與科技題材的中國股票基金。

