第4季基金投資趨勢／台日優質龍頭股亮眼 押注45%

元大投信表示，美國聯準會（Fed）重啟降息，人工智慧（AI）企業財報持續亮眼，且創造實際獲利成長，帶動全球股市挑戰新高。在第4季，建議台股及日股優質龍頭股可占45%，全球優質股債及防衛資產占30%，全球投資級債券基金╱ETF占15%，黃金ETF占10%。

元大投信指出，AI產業長線成長明確，包括晶片製造、雲端服務，以及支援資料中心穩定運作的能源設備類股，基礎建設相關企業已有實際獲利提升，技術應用將開啟全新AI新經濟時代。台股為全球半導體供應鏈的主要支援，投資人可配置30%在元大台灣50（0050）、元大高股息及元大台灣高股息優質龍頭基金。

0050是台灣第一檔ETF，追蹤台灣50指數，成立滿22年，也是規模最大的ETF，最新規模超過7,600億元。0050今年已優化費用率，在規模突破7,500億元後，經理費率已降至低於0.1%，為經理費率最低的股票型ETF，有利降低長期投資成本。元大高股息則是台灣第一檔高股息ETF，規模超過5,000億元，可望受惠於AI獲利強勁挹注下一年度股息成長。

至於元大台灣高股息優質龍頭基金，則是國內首檔納入月配、年終配設計與收益平準金機制的基金，瞄準國內高股息優質龍頭企業，到8月底的規模為425.8億元，是規模第二大的台股基金。目前基金以半導體股占33.8%最多，其次是電腦及周邊設備股的25.1%；前五大持股為台積電、欣興、光寶科、聯發科、華碩。

日股可配置25%。元大投信分析，日本經濟基本面穩定、溫和通貨膨脹持續，加上薪資上漲有利企業提高售價，推升企業獲利，且AI轉型強化長周期需求，日股成為美股、台股之外最重要的配置區域。投資人可以透過元大日本龍頭企業基金或元大日經225，來掌握日本資產成長潛力。

全球主要股市指數持續挑戰新高，元大投信指出，投資人可以透過元大全球優質龍頭平衡基金，來布局全球龍頭企業股債資產，以追求報酬風險的平衡，或是前進元大全球航太，以參與進入長多趨勢的全球國防產業商機。

元大全球優質龍頭平衡基金不配息，是國內最大的跨國平衡型基金，規模達126.7億元，目前的股票部位近七成，債券及現金逾三成；美股及美債占67.9%最多，其次是加拿大、台股、港股等；產業以原材料股占17%最多，其次是資訊科技股的15.8%、工業股的12.9%；前三大持股為加拿大黃金公司Lundin Gold、美國能源股奇異維諾瓦（GE Vernova）、輝達。

元大航太防衛科技自去年11月成立以來，漲幅已超過50%。這檔ETF追蹤NYSE FactSet全球航太與防衛科技指數，為國內唯一一檔軍事國防ETF，投資市場仍以美股為主，其次是日本、南韓、台灣、德國等；前五大成分股為韓華航空航天、現代重工、台積電、輝達、三菱電機。

在債市部分，元大投信建議布局元大2至10年投資級企業債券基金，或是元大優息投等債，以規劃現金流。另外，近期各國央行持有黃金量首度超越美債，未來如果Fed持續維持降息路徑，也有利黃金表現，投資人可以布局期元大S&P黃金或甚至期元大S&P黃金正2。