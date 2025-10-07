台股基金前十強 績效逾65%

台股受惠AI供應鏈各族群同步回升，近半年以來加權指數已上漲25.6%，表現犀利，進入第4季，市場預期聯準會將持續降息，有利消費旺季，加上10月台積電法說會及電子重要展覽輪番登場，有助於相關題材發揮，帶動台股牛市行情持續。

根據CMoney統計，截至10月2日，近六個月台股基金表現亮眼，138檔台股基金平均報酬率達39.7%，展現出在多頭市場中靈活策略調整的優勢。

績效前十名基金包括：街口中小型、街口台灣、野村鴻運、富邦新台商、野村台灣運籌等基金，報酬率皆突破65%，超越大盤達二倍之多，顯示在資金寬鬆與創新驅動下，台股基金具備攻守兼備的操作特性，為投資人提供具成長性選擇。

富邦投信表示，美國財報公布顯示S&P500企業獲利年增超越市場預期企業比率達81%、高於長期七成均值，且獲利亮眼的表現來自AI科技成長動能。

上半年營利超預期，目前市場預估2025全年獲利成長已從第2季底的9%上修至10.7%，主要受到AI科技股營收獲利自第2季底的17.7%上修至20.1%所帶動，預期2026全年營收、獲利成長均將有更進一步的表現。

富邦新台商基金經理人謝尚瑾，觀察台股指出盤面結構，半導體龍頭股價再創新高，權值電子族群普遍走強，顯示市場動能充沛，有望推升指數續創新高。在AI需求持續升溫帶動下，加上聯準會降息預期升溫，資金行情持續推進，有助於台股多頭格局延續。現階段可持續關注具利基題材族群，包括CoWoS先進封裝供應鏈、2奈米製程概念股、高速光通訊族群、具產業優勢的無人機、機器人與原物料類股，受惠於技術創新與政策支持，具中長期成長潛力，有望成下一波資金焦點。

野村鴻運基金經理人戎宜蘋表示，台股已連五個月上漲，盤面雖有過熱跡象，但AI成長趨勢帶動下，明年展望持續樂觀。