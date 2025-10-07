中國、科技主題 聚光

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

加權指數屢創新高，不過觀察近一季ETF績效最亮眼的並非台股，而是中國、科技相關主題ETF，前十強漲幅都在三成以上。第一名的復華中國5GETF（00877）漲幅甚至高達92.6%，受惠於全球AI熱潮帶動，推升股市行情除了聚焦科技主題，中國科技產業近期也展現強勁動能。

AI基礎設施建設加速，挹注光通訊供應鏈營收獲利表現，並推升00877近期股價表現亮眼。

永豐投信表則示，永豐中國科技50大ETF受惠於政策扶持與產業突破，包括AI大語言模型、創新藥物、國產作業系統、半導體自主化及高精度裝備製造等領域，均展現顯著進展，為科技板塊注入強勁成長潛力。

隨著企業加大研發投入、獲利預期同步上修，市場氛圍回升，帶動科技股估值提升。科技題材成為行情主線，也讓聚焦中國科技龍頭的永豐中國科技50大ETF脫穎而出。

富邦中証500 ETF經理人陳双吉指出，近期中國股市資產展現出高度韌性，其中高科技相關板塊表現領先，反內卷、AI及半導體成為市場交易主線。

中美關稅豁免延長至11月10日，有助於穩定投資人情緒，加上官方財政與貨幣政策同步發力，推動經濟結構與收入分配持續調整，為科技產業注入成長動能。

此外，「川習會」有利美中關係保持穩定，有助提升外資配置人民幣資產意願，加上中國「國家隊」、ETF資金積極入市、民眾存款流入股市信號增強、流動性展望樂觀，均有利陸股多頭行情延續。

