歷史經驗 美股不怕政府關門 先前六次統計標普500平均漲2.25%

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導
雖然美股10月波動率明顯高於其他月份，但並不代表投資必然虧損。對長期投資人而言，短期下跌往往是進場良機。（路透）
今年來美股基金表現不俗，並持續吸引投資人關注美股布局。法人建議，布局美股可聚焦成長性科技與龍頭股，搭配美國增長或靈活型基金分散投資，兼顧高成長潛力與風險控管，把握短線回檔進場機會。

根據理柏資訊統計至2日，摩根士丹利美國增長、摩根士丹利美國優勢、貝萊德美國靈活股票、富蘭克林高科技等基金今年來績效10%以上，表現搶眼。

儘管美股基金表現亮麗，但根據CFRA與S&P Global統計，自1945年以來，美國股市10月平均波動率比其他月份高出約33%，是全年最容易大起大落的月份。聯邦投信產品協理何彥樟表示，依據歷史經驗，10月常與市場危機連結在一起，1929年的股市大崩盤、1987年的黑色星期一以及2008年的金融危機，都發生在10月，使投資人心中形成「高風險月份」的印象，進一步加深市場在此期間的敏感度與波動性。

除心理因素，10月也有結構性原因。首先，許多美股公司會在10月公布第3季財報，若企業表現與市場預期差距過大，股價便可能出現劇烈震盪。其次，基金經理人常在年底前調整投資組合，10月成為再平衡的重要時點，交易量的增加也提高了市場的不確定性。何彥樟進一步指出，雖然美股10月波動率明顯高於其他月份，但並不代表投資必然虧損。對長期投資人而言，短期下跌往往是進場良機。

操作上，何彥樟建議，投資人此時更需保持紀律，避免追高殺低，可透過分散配置、增加防禦型資產或設定停利停損機制來降低風險。長期投資者則應把短線修正視為調整布局的契機，把震盪轉化為進場良機。

台新標普科技精選ETF基金（009807）研究團隊表示，美國聯邦政府正式關門陷入停擺狀態，但市場並未迎來恐慌，主因市場預估國會將快速通過撥款法案，因此對經濟成長衝擊較有限，股市並未迎來逆風，美股三大指數反倒全數走高，其中資訊科技股表現依舊亮眼。

觀察過往美國政府關門期間，除美元指數短期內將偏向弱勢外，美國股市反而表現不錯，自1990年代以來的六次美國政府關門期間，S&P 500平均漲幅為2.25%，而歷史上最長一次關門期間為2018年年底至2019年1月落幕，為時36天，期間S&P 500漲幅更高達10.3%，歷史經驗顯示政府關門對美股市場並不會造成太大拖累。

台新標普科技精選ETF基金研究團隊進一步指出，此次美國政府關門適逢聯準會重啟降息循環，如果政治僵局持續數日以上，聯準會決策者很可能傾向謹慎行事，市場重新提高年內聯準會降息預期，芝商所FedWatch工具顯示10月再降息一碼的機率高達99%，對貨幣政策寬鬆的預期反倒提供美股新一波上行動能，尤以寬鬆政策受惠最多的資訊科技類股，以2019年來的三次降息統計，S&P 500中的資訊科技行業類股於降息後一年平均漲幅高達36.8%，明顯勝過S&P 500的18.3%。

