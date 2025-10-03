台股十強 2025年賺逾30%

除美股基金外，今年來台股基金表現亮眼，218檔台股基金中績效前十強報酬均超過三成，介於32.5%至38.4%，不僅全面優於加權指數的14.5%，更大幅超出兩倍之多。投信法人指出，可若透過台股基金掌握市值成長快、產業趨勢明確的標的，除可跟上AI科技等題材，更有助提升投資組合績效，把握第4季多頭行情。

根據CMoney統計至2日，觀察全數218檔台股基金，今年來績效前十強包括合庫台灣、富邦新台商、合庫台灣高科技、街口台灣、街口中小型、凱基台灣精五門、野村成長、野村台灣運籌、野村鴻運、路博邁台灣5G股票等基金，績效介於32.5%至38.4%間，全數超越加權指數的14.5%，大幅超越兩倍之多。

玉山投信指出，台股第3季表現出乎意料強勢，且主要由科技龍頭權值股帶動，若能透過良好的共同基金，挑選到市值成長快速的公司，同樣能搭上這波台股多頭行情，進而有提高整體投組表現的機會，並搭上高成長的產業趨勢。

展望後市，野村投信投資策略部副總經理張繼文表示，輝達GB300與GB200伺服器出貨進入高峰期，可望帶動AI伺服器相關供應鏈表現。

另外，台股自2022年底起漲至今，指數已從低點約13,000點上漲至超過26,700點，累計漲幅達100%，此波漲勢主要由AI供應鏈帶動，尤其是大型權值股，AI驅動的企業獲利成長周期，預期將延續至2026年，成為支撐台股中長期多頭行情的重要基礎。

除半導體之外，投信法人分析，蘋果預計明年上半年推出iPhone 17e、新款入門版iPad，以及更新版iPad Air，延續性價比策略，有利於整體銷量，在蘋果新品的加持下，有望替蘋果概念股等供應鏈於明年首季淡季注入新的成長力道。