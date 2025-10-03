基金特蒐／科技類股 評價將上修

今年來美股、台股、日股頻頻改寫歷史新高，投資人不免疑惑科技股會不會過熱？現在還可以投資嗎？統一全球新科技基金經理人郭智偉直言，今年主要股市上漲動能來於企業獲利上修，目前股市確實不便宜，「但是科技股並不貴」，從科技股對大盤的溢價程度來看，目前仍處於過去五年間的平均水準，關鍵點就是在於獲利持續上修。

根據晨星統計至1日，統一全球新科技基金近五年來報酬率高達142.8%，表現高居同類型之冠，基金掌握住這波AI大行情，持股主軸不局限於AI晶片類股，而是往AI的基礎建設供應鏈移動，舉凡像電力設備、資料中心、散熱等電力相關投資，由於主題相對分散且及早布局，得以掌握投資機會。

統一全球新科技基金經理人郭智偉。 (統一投信／提供)

截至8月底的基金月報資料，統一全球新科技基金主要布局在美股，占比超過50%、其次為台股約25%上下、日股部位也超過10%；核心持股在全球半導體、AI伺服器、通訊設備及資料中心相關基礎設施等產業，以及受惠AI滲透率上升的軟體應用企業，前五大成分股依序為處理器設計公司輝達、光通訊的LUMENTUM、交換器ARISTA NETWORKS、交換器晶片ASTERA LABS、交換器智邦（2345）。

對於持股的加減碼，郭智偉的策略是當部分持股評價創新高時，會適當的獲利了結，因為意味著獲利並沒有跟上；若盤勢出現不理性的時候也會積極轉向穩健型族群；由於AI正在擴散中，持續關注評價面或是業績面還沒反應AI的加碼機會。

整體來說，隨著聯準會（Fed）降息循環開啟，在獲利預估上修和系統風險無顯著攀升的環境下，看好股市將呈現震盪走揚格局。操作上，會持續增加美國的比重，除AI龍頭股部位外，也將適度增持評價相對低檔的中小型AI概念股。看好AI ASIC晶片、光通訊技術與AI軟體應用等領域，會布局80%至90%在於攻擊型類股上，10%至20%鎖定穩健類股，如電力設備等，亦會適時因應盤勢調配，平滑投資組合。

郭智偉認為，當前的科技股並沒有過熱的疑慮，代表美股大盤的S&P 500指數確實不算便宜，但象徵科技股的NASDAQ指數評價就不算貴，因差異就在於AI驅動的企業獲利成長能力，看好科技股有評價持續上修的空間。

展望後市，美國五年5,000億美元AI投資計畫的強力推動下，主要雲端服務供應商（CSP）業者持續擴大基礎建設投資，今年整體資本支出金額成長率由先前的31%再大幅調升至52%，以Oracle年增近150%成長最快，Meta則以84.1%的成長率次之。展望2026年，即使基期不斷墊高，主要CSP廠預估總資本支出金額仍將成長約15%。除此之外，主權AI建置需求為未來另一關注焦點，尤其是中東地區，AI需求正逐步轉向ASIC晶片與主權AI應用驅動。