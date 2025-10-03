新興美元主權債 有戲

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

根據歷史經驗，美國降息循環對新興市場美元主權債具正面影響，以2001年美國非經濟衰退降息循環為例，當時新興美元主權債累積報酬率達48%。目前美國就業市場雖有降溫跡象，但整體經濟表現不差，若美國經濟保持韌性，未來新興美元主權債表現值得期待。

高盛新興市場債券基金經理人胡璋健（Leo Hu）表示，新興債在資金從成熟市場轉向新興市場、追求收益及信評提升三大趨勢支持下，前景持續看好。第一是今年成熟市場不確定性與波動度升高，因此，投資人開始採取分散投資以降低風險，部分資金自今年初開始從成熟市場轉進新興市場。

第二趨勢是追求收益，隨著聯準會進入降息循環，希望提升債券收益的投資人尋找殖利率較高債券，新興美元主權債目前到期殖利率7.04%，邊境市場債更達10.14%，躍投資選擇之一。

第三趨勢是新興國家信評調升，債券基本面增強成為吸引投資者一大誘因。

