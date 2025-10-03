六檔海外股票型 受益人倍增

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

全球股市自4月以來強勁反彈，帶動海外股票型ETF績效表現，也吸引投資人投入，有六檔海外股票型ETF受益人數今年來年增率突破100%，日本、歐洲與美國股市仍為市場焦點。

根據CMoney統計，截至9月26日，今年來六檔海外股票型ETF受益人數年增率突破100%包括中信日本商社（00955）、富邦歐洲、元大歐洲50、永豐美國500大、復華S&P500成長，以及第一金太空衛星，相關ETF受益人數成長亮眼，反映投資人對海外股市的高度信心與積極布局。

富邦投信表示，川普政策仍將造成市場消息多空拉鋸，關稅風險淡化但面對政策風險仍以分散區域布局為宜，區域國家方面相對看好美、歐、亞（日、台、越、印、中）投資機會。除了定期定額或定期不定額（低檔加買）方式應對股市震盪，更可運用多重資產或高股息投資策略建立長期部位。

富邦歐洲ETF經理人陳婉寧分析，歐股目前估值略低於長期平均，當前低估值標的提供投資人潛在的安全邊際，相對於美股高度集中科技股且估值偏貴情況下，歐股市場行業分布多元化，提供更均衡的產業曝險與防禦特性，提升歐股在全球投資組合的吸引力。

富邦NASDAQ ETF經理人王辰方分析，今年來美股走高，吸引國際資金流入。美國經濟展現高度韌性，就業市場穩健，企業獲利前景受惠AI、半導體等新興科技發展，建議透過ETF或主題型基金布局美國市場。

