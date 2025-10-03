中信新基金押注多重資產 10月27日募集

中國信託投信昨（2）日宣布推出中國信託策略優利多重資產基金，將於27日展開募集。中國信託投信總經理陳正華表示，市場步入高檔震盪，為了幫投資人趨吉避凶，因此布建該檔基金，是中國信託投信第五檔多重資產基金，過去四檔基金績效表現也相當亮眼。

陳正華指出，中國信託投信日前拿到新一輪躍進計畫，規劃會著墨在創新商品跟ETF連結基金，送審之投資海外的投信基金，申報生效期間也會縮短，但不會因此就加快募集新產品的速度與數量，投信的策略是從產品的廣度到績效的創造。

中國信託策略優利多重資產基金規劃433配置策略打造全新收益戰隊，配置目前業界最高的40%被動式掩護性買權ETF（Covered-call ETF），另配置30%債券及30%高息股，幫助投資人在面對潛在風險時，仍有持續創造收益的機會。

根據統計，全球不確定指數（World Uncertainty Index）於今年創下歷史新高，同時，MSCI世界指數未來12個月本益比已達20.3倍，相當接近三年來高點20.4倍，且其2026年預估股利率僅約1.78%，遠低於無風險利率美國10年期公債殖利率4%左右水準。

中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，統計數據顯示，全球股市估值已走到相對高點，雖然2026年總體經濟擴張、企業獲利成長及貨幣政策持續維持寬鬆，不過，投資人應開始思考將部分投資策略，由積極成長調整為相對穩健的收益組合，訴求在兼顧資本利得、收益分配的目標下，能進一步降低受市場波動影響的風險。