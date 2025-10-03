快訊

綠色和平：小琉球、澎湖南方四島 珊瑚衰退嚴重

資訊族群基金 績優生

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

今年來資訊科技企業獲利成長率稱冠，成為帶領全球股市多頭的領頭羊，投信法人預估，受惠AI高速發展，明年獲利成長率仍居前段班，將支持較高評價，使資訊科技股票基金多頭行情有望延續，若遇市場震盪回檔，建議可分批或透過定時定額等投資方法布局。

根據彭博資訊統計至19日，2025年資訊科技企業獲利預估成長率達25%，在MSCI世界指數各產業類股中居冠，二、三名分別是通訊服務、醫療保健的18.9%、14.8%；2026年資訊科技企業獲利預估成長率維持兩位數達18.1%，僅次於消費的21.1%，預估本益比則從今年的31.3倍降至26.5倍。

此外，也因類股表現突出，帶動資訊科技股票基金近一年平均報酬位居各類型前茅，其中投信發行標的表現比境外基金突出，近一年績效前十名就包辦七檔，路博邁5G股票、統一全球新科技、復華全球物聯網科技及瀚亞高科技等基金報酬達三至五成躍居前四強。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，引領全球趨勢發展的美國科技股持續受到AI發展強勁支撐，企業獲利仍在上修，加以美國聯準會溫和降息有利股市發展，預期在基本面以及貨幣政策轉向寬鬆下，支持行情多頭走勢。

黃俊瑞認為，因算力需求提升、不斷推出新產品使科技巨頭資本支出續增，目前主要雲端大廠資本支出金額及分析師預估值仍處上修循環。

此外，繼OpenAI與甲骨文合作後，輝達亦宣布投資上千億美元於OpenAI基礎建設，形成晶片、模型及雲端的一條龍布局，預估相關受惠供應鏈仍是後市布局題材焦點。

安聯投信表示，就科技題材面，隨著AWS進入新產品交替期，需多留意短期影響；四大雲端服務供應商（CSP）或於第4季法說揭露資本支出，屆時成長率高低舉足輕重；短期AI主題漲多，不宜追高，拉回可逢低承接。

此外，近期大漲後的技術性回檔，投資人或可伺機布局；除個別產業外，整體基本面正向，展望後市仍可期。

