第4季基金投資趨勢／美國及全球收益成長 多元布局

安聯投信表示，關稅衝擊減緩、寬鬆政策周期、企業獲利和經濟動能成長，都有助多頭行情延續。在第4季，建議60%資金配置在美國及全球收益成長基金；15%在人工智慧（AI）多重資產，以追逐結構式成長契機；15%在投資級及非投資等級債基金，放眼收益機會；10%在台股基金，參與輪動行情。

安聯投信指出，關稅衝擊減弱，S&P 500企業今、明年獲利也開始觸底上修，意味基本面繼續支持股市表現。此外，AI結構利基驅動成長引擎，也抵銷部分負面干擾。不過，面對一再創高的股市，建議以收益打底並多元布局。

在收益成長資產方面，安聯收益成長基金全部持有美元資產，美國成長股、非投資等級債及可轉換公司債各占三分之一，每月重新平衡。這是國人持有最多的一檔基金，到2025年8月底持有金額7,560億元，遙遙領先其他基金。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於7.76~8.49%。這檔基金的境內版為安聯收益成長多重資產基金，增加新台幣及人民幣計價類別，到8月底規模達635億元。

至於安聯全球收益成長基金，除了布局股票（搭配選擇權）、可轉債、非投資等級債之外，也增加投資等級債部位，以期提高投資組合平均信評。目前基金以美國資產占66%最多，其次是歐洲的近兩成。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來年化配息率介於7.12~7.78%。

安聯AI收益成長多重資產基金由AI團隊結合收益成長團隊，到8月底的規模達120.8億元。股票部位以資訊科技占43%最多，其次是工業股的12.8%、金融股的11.4%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於8.43~9.33%。

安聯AI收益成長多重資產基金經理人莊凱倫表示，新興雲端供應商、企業AI、主權AI、工業AI及星際之門成為AI基礎建設額外動能。操作策略則是聚焦AI技術為核心，並平衡布局股債資產，橫跨多元趨勢與產業，進中求穩，參與時代紅利。

在AI時代，台股基金自然不能缺席。安聯投信是主動式台股基金龍頭，到8月底，安聯台灣科技基金規模595.7億元、安聯台灣大壩基金334.7億元，安聯台灣智慧基金295.3億元，分別是台股基金第一、三、五名，這三檔基金今年來漲幅介於19.9~22.8%，都打敗大盤。另外，安聯今年7月中旬推出第一檔台股主動式ETF，即主動安聯台灣高息（00984A），掛牌以來上漲逾4%。

安聯投信台股團隊表示，台股由AI題材領軍，基本面撐盤，有望持續輪動。近期大盤如果震盪，可視為技術性修正。短期AI如果漲多，不追高，拉回則可逢低承接。四大雲端服務供應商（CSP）可望於法說揭露資本支出，為AI成長動能觀察指標之一。

在純債券基金方面，安聯投資級公司債基金可占10%。這檔基金目前債種以公司債占92%最多，其次為公債的6%；區域上，86.7%在美債，其他是加拿大、澳洲、紐西蘭、日本等成熟市場債；信評則以BBB等級債占40.4%最多，其次是A級債的39.5%、AA級債的18.4%。如果選擇美元穩定月配息級別，年化配息率超過5%。

安聯美國短年期非投資等級債券基金可配置5%。這檔基金的訴求為獲取長期收益及降低波動率，布局產業多元，涵蓋天然氣運輸、專業零售、消費商業租賃融資等。如果選擇新台幣月配息級別，半年來年化配息率介於6.28~6.65%。