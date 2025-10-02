中信投信新基金10月27日開募 配置「被動式掩護性買權 ETF」降波動顧收益

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導
中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明。記者王奐敏／攝影
今年來市場持續受關稅法案、通膨、經濟數據飄忽不定等事件干擾，加上美國聯準會主席鮑爾在近期談話中點出當前股市估值已高，使市場步入高檔震盪，投資操作難度大增。中國信託投信因應當前投資環境，推出中國信託策略優利多重資產基金，規劃433配置策略打造全新收益戰隊，配置40%被動式掩護性買權ETF（Covered-call ETF），另配置30%債券及30%高息股，幫助投資人在面對潛在風險時，仍有持續創造收益的機會。

根據統計，全球不確定指數（World Uncertainty Index）於今年創下歷史新高（2008/1至2025/6），同時，MSCI世界指數未來12個月本益比已達20.3倍，相當接近三年來高點20.4倍，且其2026年預估股利率僅約1.78%，遠遠低於無風險利率美國10年期公債殖利率4%左右水準。。

中國信託策略優利多重資產基金經理人羅世明表示，從統計數據顯示，全球股市估值已走到相對高點，雖然2026年總體經濟擴張、企業獲利成長及貨幣政策持續維持寬鬆，不過，此時投資人應開始思考將部分投資策略，由積極成長調整為相對穩健的收益組合，訴求在兼顧資本利得、收益分配的目標下，能進一步降低受市場波動影響的風險。

中國信託投信指出，中國信託策略優利多重資產基金於10月27日開始募集，計價幣別有新台幣、美元兩種級別，收益分配採月配息機制。隨著市場不確定性居高不下，基金為投資人提供一個在動盪市場中有機會同時掌握收益、成長與風險控制的全方位解決方案。

