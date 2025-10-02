第4季投資策略 瞄準「KEYS」
群益投信昨（1）日舉行第4季投資展望指出，在政策面、基本面雙引擎的驅動下，經濟有望維持溫和增長。人工智慧（AI）產業動能延續，更為市場提供穩固的成長後盾。不過，通貨膨脹、就業等經濟數據仍將牽動貨幣政策動向，並左右市場投資情緒。
群益投信建議投資人可採「KEYS」投資策略，透過四大投資金鑰以兼顧核心配置與新興契機，同時運用多元資產靈活應對市場變局，以在挑戰與機會並存的環境中，精準解鎖關稅動盪後的投資新局。
KEYS投資策略中的K代表King核心之鑰，意指股市強棒。在貨幣政策重返寬鬆、企業獲利展望上修的背景下，股市投資氣氛升溫，尤其AI應用擴散將推升科技產業獲利成長，美股與台股有望持續展現成長動能。
AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁。AI狂潮可望延續，第4季台股表現可期。現階段投資人可聚焦具備科技趨勢及定價權強的企業，避開低加值出口製造、建設類股；非電族群則可關注內需、零售消費等。
E則是Explore轉機之鑰，重點在於估值探索。全球景氣進入分化階段，部分新興市場展現補漲潛力，包括印度受惠於龐大內需與政策推動，經濟成長動能穩健，中國大陸在政策扶持下逐步回溫，東協市場評價極具吸引力，資金回流動能可期。
Y為 Yield & Year End收益之鑰，強調靈活搭債的重要性。美國聯準會（Fed）重啟降息，9月來短天期債指數表現強於長天期公債，顯示短債與基準利率相關性高，有望直接受惠降息。而且，短債存續期間短，在利率變化多端的環境下，也能展現較佳的防禦力。
S意指Stability穩健之鑰。面對市場風險仍存，投資組合需具備防禦力以應對市場的多變化。投資人可透過多重資產基金以兼顧收益、成長與波動管理，增強投資組合韌性，在挑戰與機會並存的市況中穩健前行。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言