第4季投資策略 瞄準「KEYS」

群益投信昨（1）日舉行第4季投資展望指出，在政策面、基本面雙引擎的驅動下，經濟有望維持溫和增長。人工智慧（AI）產業動能延續，更為市場提供穩固的成長後盾。不過，通貨膨脹、就業等經濟數據仍將牽動貨幣政策動向，並左右市場投資情緒。

群益投信建議投資人可採「KEYS」投資策略，透過四大投資金鑰以兼顧核心配置與新興契機，同時運用多元資產靈活應對市場變局，以在挑戰與機會並存的環境中，精準解鎖關稅動盪後的投資新局。

KEYS投資策略中的K代表King核心之鑰，意指股市強棒。在貨幣政策重返寬鬆、企業獲利展望上修的背景下，股市投資氣氛升溫，尤其AI應用擴散將推升科技產業獲利成長，美股與台股有望持續展現成長動能。

AI需求旺盛，帶動今年台灣出口表現強勁。AI狂潮可望延續，第4季台股表現可期。現階段投資人可聚焦具備科技趨勢及定價權強的企業，避開低加值出口製造、建設類股；非電族群則可關注內需、零售消費等。

E則是Explore轉機之鑰，重點在於估值探索。全球景氣進入分化階段，部分新興市場展現補漲潛力，包括印度受惠於龐大內需與政策推動，經濟成長動能穩健，中國大陸在政策扶持下逐步回溫，東協市場評價極具吸引力，資金回流動能可期。

Y為 Yield & Year End收益之鑰，強調靈活搭債的重要性。美國聯準會（Fed）重啟降息，9月來短天期債指數表現強於長天期公債，顯示短債與基準利率相關性高，有望直接受惠降息。而且，短債存續期間短，在利率變化多端的環境下，也能展現較佳的防禦力。

S意指Stability穩健之鑰。面對市場風險仍存，投資組合需具備防禦力以應對市場的多變化。投資人可透過多重資產基金以兼顧收益、成長與波動管理，增強投資組合韌性，在挑戰與機會並存的市況中穩健前行。