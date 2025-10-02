AI新星 帶旺科技基金

AI新星輩出接替美股科技七雄引領市場多頭，包括博通、甲骨文、Palantir等標的成為投資市場新寵，也為科技主題基金續添柴火，帶動績效表現。

今年來科技七雄股價表現分歧，輝達、Meta、Alphabet及微軟漲幅達二至三成，優於美股大盤，但蘋果、亞馬遜僅上漲個位數；新崛起的Palantir、博通、及甲骨文憑藉在AI軟體、晶片及雲端的競爭優勢，帶動股價大漲137%、70%、41%，成為新一波AI贏家。

理柏資訊統計，近一季績效表現較突出的投信發行全球科技基金，其前十大持股除了有科技七雄身影之外，也進一步納入Palantir、博通、及甲骨文等個股。

因應AI趨勢轉變，市場法人開始尋找新的投資組合，包括「精英八強」（Elite 8），在傳統「M7」再納入晶片巨頭博通；「生成式AI十巨擘」（TenAI of GenAI）則是除「M7」再新增博通、Palantir和超微半導體；看好相關AI基礎建設供應商，包括Arista Networks、小輝達Astera Labs等也成為投信發行全球科技基金的主要持股。

復華全球物聯網科技基金經理人黃俊瑞表示，隨AI巨頭持續擴大資本支出，同時透過合作推動AI生態系發展，將持續帶趨勢科技產業成長動能。

儘管近期市場對於AI是否出現泡沫存有疑慮，但以科技股成分較多的美國那斯達克指數為例，今年以來漲幅係由企業獲利貢獻，顯示此波行情由基本面主導；考量未來AI的成長潛力，預期企業獲利仍將提供強勁支撐，建議可持續透過定時定額等投資方法進行中長線布局。

兆豐全球元宇宙科技基金研究團隊指出，第2季科技財報多數優於市場預期，加上CSP業者對2026年AI資本支出依舊樂觀，預估美股中長期將維持多頭走勢，以長線來看，仍然看好美股長期走勢，尤其Al相關大趨勢。

目前主要看好產業如高速運算、高速傳輸晶片、高階半導體設備、高階網通設備、AI ASIC IC、美國CSP業者及散熱等，未來預計布局的產業計有機器人、記憶體及軍工國防產業等三大項。

在AI浪潮中，Palantir、博通、甲骨文展現出強勁的成長潛力和市場競爭力。在雲端業務上成功布局，為其營收增長提供了新的動能。