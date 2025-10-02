第4季基金投資趨勢／成長型資產占六成 穩健型押四成

對於2025年第4季展望，第一金投信持續看好成長趨勢標的，但風險資產價格位處高檔，宜適度搭配防禦型收益資產。建議投資人，60%資金配置在台灣電子、人工智慧（AI）、太空衛星等成長型資產；40%在非投資等級債、公用事業等穩健型收益資產。

第一金電子基金可配置兩成，這檔基金早在1999年發行，經歷2000年網路科技、2008年智慧手機、2017年雲端與互聯網，再來是本次AI科技大轉型，台灣電子業扮演每一波科技產業升級供應鏈關鍵角色。基金今年來漲26.8%，成立以來更上漲逾1,000%，現階段前三大產業為電子零組件股占38.3%、半導體股占24%、電腦及周邊股則占13%。

該基金經理人張正中指出，台股頻創新高，部分個股評價偏高，但長線持續看好AI供應鏈及半導體先進製程產業。8月台灣出口金額高達584.9億美元，創歷史新高，較上年同期大增34.1%。美中關稅戰角力競爭設立AI資料中心，台灣電子業成最大受惠者。

第一金全球AI人工智慧基金建議配置兩成，產業配置以資訊技術股占58.6%最多，次為通訊服務股占12.9%、非核心消費股占12.4%；基金經理張銀成說明，AI持續快速發展，輝達繳出亮麗財報，預期資料中心營收動能將延續至下一季。AI科技投資受惠資金追捧及政策支持，後市有想像空間。

此外，第一金太空衛星（00910）建議配置20%。00910追蹤Solactive太空衛星指數，為國內第一檔相關產品，精選全球30檔太空衛星產業個股，涵蓋衛星設備與通訊服務、太空技術等。經理人曾萬勝指出，各國政府預算投入及國防需求提高，有利於太空基建，中長線爆發力可期，拉回可布局。

AI擴大投資需要龐大電力、水力作為後援，第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金可配置20%。這是國內少數鎖定民生基建為投資主軸的防禦型收益基金，目前63%屬於水電瓦斯相關產業，28%為運輸配送產業；市場以美國占45.3%最大，次是歐洲占21.7%。

該基金經理人林志映指出，美國總統川普上任後，全力擴大AI電力投資及預算規模，並簡化行政流程，提升資料中心建置效率。AI全速發展，資料中心運算需求攀升，國力等同算力、電力。

債券基金可占20%。第一金投信指出，美國聯準會（Fed）重啟降息，預期今年底將再降息2碼（即0.5個百分點），明年還有降息空間，有利於信用資產表現。在降息時，非投資等級債票面利率較高，投資吸引力進一步攀升。第一金優選非投債為今年新發行的非投等債ETF，鎖定美國發行掛牌的美元計價企業債，規模從3月掛牌時11.6億元持續成長，9月底已逼近70億元，存續期間約2.04年，平均票息率為8.6%，平均信評為B。第一金全球非投等債，目前平均存續期間3.57年，平均信評BB；美國債占41%最多，其次是歐洲債的32%、新興市場債的18%。