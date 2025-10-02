新台幣進取混合基金 抗震

美國聯準會主席鮑爾示警美股估值偏高，投信法人認為，降息環境、經濟溫和擴張及企業獲利增長仍有利風險性資產走勢，惟各股市多來到波段或歷史新高區間，增添後市震盪機率，可透過新台幣進取混合型基金，以相對積極的股債配置部位，兼顧超額報酬及波動風險。

理柏資訊統計至2025年9月24日，環球分類的新台幣進取混合型基金近三個月平均報酬為12.3%，表現優於環球股票的9.7%，此外，今年來或近一年表現亦優於環球股票型，但標準差（波動度）則比環球股票型來得低。

分析新台幣進取混合型基金表現，近一年績效相對突出的復華台灣智能、國泰全球積極組合、群益全民成長樂退組合、安聯四季成長組合及PGIM保德信策略成長ETF組合等基金，主要以台股或美股資產為持股第一大，搭配全球債或者新興亞股、歐股等衛星部位。

復華台灣智能基金經理人劉明滄表示，台股近年憑藉AI重要供應鏈角色，行情屢創新高，成為組合型或多重資產型基金投組新寵，透過台股核心部位搭配低波動資產，提供較低波動度掌握台股的投資工具。

劉明滄指出，儘管川普執政對經濟和金融市場干擾仍會存在，但關稅議題影響降低、AI需求增長，加上聯準會貨幣政策轉向，將支撐全球經濟和金融市場正向發展，目前採中性偏多操作。