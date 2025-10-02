台股商品放閃 資金挺

經濟日報／ 記者崔馨方／台北報導

台股9月表現亮眼，加權指數單月勁揚1,587點，月線連五紅，創下歷年最強9月紀錄。第3季累計上漲3,564點，更刷新單季歷史新高。法人建議，投資人可把握行情契機，透過台股ETF布局，掌握中長期多頭趨勢。

隨著進入第4季，全球資產價格普遍處於歷史高檔，市場焦點將轉向將登場的Q3財報季，企業基本面與未來展望將成評價關鍵。儘管總體環境仍具不確定性，但AI題材持續發酵，加上市場對降息的預期升溫，資金動能有望延續，為台股提供反攻契機。

根據統計，台股第3季加權指數上漲約16%，表現亮眼。觀察績效前十強的台股ETF，以科技型與市值型產品為主，其中包括：中信上櫃ESG 30、野村臺灣新科技50、中信小資高價30、國泰台灣科技龍頭、永豐智能車供應鏈、元大電子、富邦科技、富邦臺灣中小、兆豐藍籌30、元大台灣50等，收盤還原績效達20%以上，表現突出。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，從近期市場風險指標觀察，包括VIX恐慌指數與黃金價格走勢，皆顯示整體市場風險偏好仍屬穩健，資金持續淨流入股市，顯示投資人關注焦點仍是美國後續降息契機。根據歷史經驗，降息循環期間，科技與原物料類股往往具備超額報酬潛力，因此對股市中期走勢維持偏多看法。

洪珮甄指出，記憶體與AI族群營運動能持續升溫，AI需求持續超越供給，加上新產品陸續量產出貨，預期下半年將迎來營運旺季。市場普遍看好即將公布的9月營收表現，將進一步驗證產業成長動能。建議投資人可把握AI驅動下的台股成長契機，搭配企業盈餘下半年逐季上修的趨勢，透過布局電子產業比重高的ETF或市值型ETF，參與產業旺季效應與政策利多的雙重利基，掌握台股中長期成長行情。

延伸閱讀

12檔台股ETF除息秀 半導體ETF表現亮眼

債市新契機到來！兆豐證投資利器「兆好Bond」掌握降息良機

勞動基金收益單月刷新高 勞金局：投資結構跟0050差不多

台股收盤上漲162點收25,982點 台積電收1,325元上漲20元

相關新聞

AI新星 帶旺科技基金

AI新星輩出接替美股科技七雄引領市場多頭，包括博通、甲骨文、Palantir等標的成為投資市場新寵，也為科技主題基金續添...

第4季投資策略 瞄準「KEYS」

群益投信昨（1）日舉行第4季投資展望指出，在政策面、基本面雙引擎的驅動下，經濟有望維持溫和增長。人工智慧（AI）產業動能...

第4季基金投資趨勢／成長型資產占六成 穩健型押四成

對於2025年第4季展望，第一金投信持續看好成長趨勢標的，但風險資產價格位處高檔，宜適度搭配防禦型收益資產。建議投資人，...

台股商品放閃 資金挺

台股9月表現亮眼，加權指數單月勁揚1,587點，月線連五紅，創下歷年最強9月紀錄。第3季累計上漲3,564點，更刷新單季...

新台幣進取混合基金 抗震

美國聯準會主席鮑爾示警美股估值偏高，投信法人認為，降息環境、經濟溫和擴張及企業獲利增長仍有利風險性資產走勢，惟各股市多來...

勞動基金收益單月刷新高 勞金局：投資結構跟0050差不多

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，8月單月收益創史上新高逾2,700億元。勞金局副局長劉麗茹表示，勞動基金投資台股的結...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。