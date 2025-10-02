台股商品放閃 資金挺

台股9月表現亮眼，加權指數單月勁揚1,587點，月線連五紅，創下歷年最強9月紀錄。第3季累計上漲3,564點，更刷新單季歷史新高。法人建議，投資人可把握行情契機，透過台股ETF布局，掌握中長期多頭趨勢。

隨著進入第4季，全球資產價格普遍處於歷史高檔，市場焦點將轉向將登場的Q3財報季，企業基本面與未來展望將成評價關鍵。儘管總體環境仍具不確定性，但AI題材持續發酵，加上市場對降息的預期升溫，資金動能有望延續，為台股提供反攻契機。

根據統計，台股第3季加權指數上漲約16%，表現亮眼。觀察績效前十強的台股ETF，以科技型與市值型產品為主，其中包括：中信上櫃ESG 30、野村臺灣新科技50、中信小資高價30、國泰台灣科技龍頭、永豐智能車供應鏈、元大電子、富邦科技、富邦臺灣中小、兆豐藍籌30、元大台灣50等，收盤還原績效達20%以上，表現突出。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，從近期市場風險指標觀察，包括VIX恐慌指數與黃金價格走勢，皆顯示整體市場風險偏好仍屬穩健，資金持續淨流入股市，顯示投資人關注焦點仍是美國後續降息契機。根據歷史經驗，降息循環期間，科技與原物料類股往往具備超額報酬潛力，因此對股市中期走勢維持偏多看法。

洪珮甄指出，記憶體與AI族群營運動能持續升溫，AI需求持續超越供給，加上新產品陸續量產出貨，預期下半年將迎來營運旺季。市場普遍看好即將公布的9月營收表現，將進一步驗證產業成長動能。建議投資人可把握AI驅動下的台股成長契機，搭配企業盈餘下半年逐季上修的趨勢，透過布局電子產業比重高的ETF或市值型ETF，參與產業旺季效應與政策利多的雙重利基，掌握台股中長期成長行情。