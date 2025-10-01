勞動基金收益單月刷新高 勞金局：投資結構跟0050差不多

快訊

經濟日報／ 記者歐芯萌／台北即時報導

勞金局1日公布最新勞動基金運用情形，8月單月收益創史上新高逾2,700億元。勞金局副局長劉麗茹表示，勞動基金投資台股的結構，跟0050差不多，大約電子股占七、八成。其實0050就是整體台股縮小版的產值，勞動基金投資結構也差不多是這樣。

最新勞動基金運用情形，截至2025年8月底，整體勞動基金規模為7兆3,389億元，收益數為3,422億元，收益率為5.00％，8月單月收益逾2,700億元，刷新史上單月收益最高的紀錄。

有關第4季股市的情況，劉麗茹說，觀察國際金融市場，台股、美股在8月創新高，9月還在持續創高。風險性資產方面，股票投資上，資金的堆疊效益仍然存在，基本面是好的。在資金不於匱乏的情況之下，看起來有時候短暫的休息難免，整體還是屬於正向的發展性。

媒體提問，護國神山一直創新高，之前有提過，若數字高一點，可能會進行獲利了結？劉麗茹回應，股市操作一向高出低進、買黑賣紅，長期仍屬於正向看法，短期只是休息，不是一個結束。既然是正向的看法，作法上就屬於還是會持續地持有。

劉麗茹說，基本上就是秉持平常心，看產業的基本面是最首要的。AI、電子相關，這20%產業，占整個產業的產值80%。這個概念顯示，有一些產業創造的產值是真的很大。

劉麗茹指出，勞動基金投資台股的結構，跟0050比重的差不多，大約電子股占七、八成。她認為，其實0050就是整體台股縮小版的產值，勞動基金投資結構也差不多是這樣。

另外，為兼顧基金運用績效及伺機加碼台股，2024年新制勞退基金於10月初啟動了新一輪的投信遴選。

對此，劉麗茹說，其實沒有固定在每一年的同時間會做什麼事，今年第4季之後應該還是會公告對於國內新標案的招標，目前行政上的程序還沒有完成。今年初原本有提到，今年國內的部分會去再做一批遴選，目前預估會趕在年底的時候做公告。

台股 勞動基金

