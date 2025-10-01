降息＋AI雙引擎啟動 基礎建設迎結構性長多！
聯邦公開市場委員會(FOMC) 9/18宣布下調聯邦基準利率1碼至4%至4.25%區間，考量勞動市場放緩，聯準會主席鮑爾亦暗示今年內將再降息兩次。聯邦投信表示，隨著聯準會啟動今年以來首次降息，基礎建設產業有望迎來評價回升。同時，AI帶動資料中心用電與建置需求大幅攀升，基礎建設產業正處於「防禦＋成長」雙優勢並行的黃金交會點。
聯邦投信分析，基礎建設公司通常依賴大量資本投入，利率下滑有利降低融資成本，增加獲利能力。隨著聯準會啟動降息，將帶動美債殖利率下滑，有利基礎建設股價表現。根據彭博統計，截至9月底，標普基礎建設指數預估本益比約18.94倍，相較標普500資訊科技指數的36.56倍便宜許多。同時，基礎建設公司多以特許經營或長約方式經營，現金流穩健、長期股利水準優於大盤，在市場較為震盪時，基礎建設股票通常展現相對抗震的特性，投資人若擔心股市高檔波動，不妨將資金轉向基期較低的基礎建設族群。
聯邦投信進一步說明，AI浪潮席捲全球，AI所使用的電力消耗遠高於傳統搜尋，推升未來五年美國資料中心用電量以雙位數成長；國際能源總署亦預估，至2030年資料中心用電量將增加一倍以上，將有利電力需求與建設，目前已看到美國多個電力服務區需求明顯成長。
聯邦民生基礎建設股票入息基金以「防禦與成長並重」的配置邏輯，策略上結合股利率較佳及受惠政策紅利的基礎建設相關股票。國家配置中，長線看好美股表現，惟短線可能因季節性流動性減弱等因素，市場波動增加，操作上將逢低加碼美股，重點關注電力、通訊、自動化等美國製造業回流概念股與基礎建設供應鏈。
國內基礎建設相關基金績效表現
|基金名稱
|3個月(%)
|6個月(%)
|1年(%)
|2年(%)
|3年(%)
|聯邦民生基礎建設股票入息A(新臺幣)
|8.68
|4.99
|23.4
|45.04
|65.11
|國泰全球基礎建設A(新臺幣)
|5.93
|2.00
|8.51
|29.40
|27.88
|野村全球基礎建設大未來(新臺幣)
|5.90
|5.30
|7.72
|31.76
|30.97
|PGIM保德信全球基礎建設(新臺幣)
|5.59
|5.75
|8.41
|28.31
|29.99
|合庫全球核心基礎建設收益A(新臺幣)
|5.17
|5.62
|6.80
|17.41
|22.51
|永豐ESG全球數位基礎建設A(新臺幣)
|4.64
|2.01
|3.36
|9.62
|3.36
|第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益A(新臺幣)
|4.47
|3.09
|0.06
|19.59
|19.59
|富蘭克林華美全球基礎建設收益A(新臺幣)
|4.02
|5.22
|7.59
|-
|-
資料來源：投信投顧公會，聯邦投信整理，資料日期：2025/08/31。
