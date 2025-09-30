美、歐、亞股標的 吸金

快訊

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

過去一周，整體股票型ETF獲資金淨流入289.6億美元，主要為美國獲108.6億美元資金淨流入，亞洲與中國分別獲53.5億與30.0億美元淨流入，歐洲獲7.5億美元淨流入，反觀日本遭1.4億美元淨流出。

聯準會主席鮑爾表示美國面臨通膨向上及就業下行的雙向風險，若有必要可能再次降息，但警告美股評價水準偏高。

富蘭克林證券投顧表示，在聯準會重啟降息開啟資金行情、美國經濟強韌及AI發展等利多簇擁下，全球股市9月來表現突出，展望10月，觀盤重點為10月1日美國聯邦政府關門風險，可能影響就業等經濟數據公布時程，所幸據歷史經驗顯示，美國聯邦政府關門對經濟及金融市場影響有限，此外企業將公布第3季財報，根據FactSet預估，S&P500大企業第3季獲利年增率估為7.9%，科技、公用事業及原物料類股獲利增長率較強勁。

