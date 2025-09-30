統一全球創新 15日開募

主動式ETF將添新兵，統一投信昨（30）日宣布，統一全球創新主動式ETF（00988A）將於10月15日到17日募集，投資區域涵蓋美國、歐洲與亞洲，標的涵蓋科技業與非科技業，包括輝達、Palantir、西門子能源、Coinbase、台積電、微軟等都入列。

統一投信表示，00988A聚焦六大投資主軸，包括科技領域的創新軍火庫、金融創新、軟實力創新，及非科技的消費創新、硬實力創新、資源創新。基金經理人陳意婷表示，除了美股是投資的主要區域，歐元區受惠關稅不確定性消除及俄烏停戰協議持續推進，近期經濟數據相對強勁。烏克蘭重建需求有望帶動歐盟中長期經濟展望，同時歐洲提高國防預算趨勢確立，使國防航太及電力相關產業有機會受惠。

陳意婷表示，談到創新，大多數人想到的都是科技業，但其實創新不一定只在科技，因此00988A的理念是，「創新始於科技、不限於科技」。另外創新的模式，包括透過技術優化展開的漸進式創新，風險較低；以及改變遊戲規則的顛覆式創新，風險大、報酬高；另還有擴展式創新，在同一平台中持續擴展，如蝦皮從遊戲起家，逐漸擴展到支付系統、電子商務，而00988A希望能同時兼顧風險與價值。

有鑑於十年市場大多會有大變化，團隊歸納出未來五年，創新主要的市場趨勢，包括AI基建供應鏈、加密貨幣與穩定幣、AI軟體／SaaS平台、消費生態系平台、機器人／國防航太、能源（如核能創新）等六大創新投資主軸。其中，AI基建供應鏈將是配置重心。隨各國監管政策成熟、數位支付和加密貨幣的滲透加速，金融領域也出現顛覆式創新。AI基建鋪設及運算技術發展，刺激軟體及雲端（SaaS）領域的擴展式創新商機。

00988A將布局網路普及帶來的消費領域創新機會，大數據分析也讓軍事領域從傳統武器進階至數位戰場時代，催生國防創新成長機會。