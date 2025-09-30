七檔指數商品 20日除息

快訊

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導

ETF陸續公告10月配息，包含富邦特選高股息30（00900）、國泰台灣領袖50、群益半導體收益等規模百億等級在內，昨（30）日有七檔台股ETF配息出爐，除息日皆在10月20日，想參與除息的投資人最晚須在10月17日前持有或買進。

據各投信公告，半年配的國泰台灣領袖50每受益權單位擬配1.25元，以30日收盤價換算單期配息率為5.1%、富邦臺灣中小擬配1.063元，配息率2.2%；季配息的群益半導體收益擬配0.22元，配息率1.1%；至於月配富邦特選高股息30擬配0.1元，配息率0.7%、兆豐電子高息等權擬配0.069元，配息率0.47%、富邦臺灣優質高息擬配0.11元，配息率0.45%、野村趨勢動能高息擬配0.054元，配息率0.3%。

進一步檢視個別ETF配息表現，富邦特選高股息30連續12個月配息金額開出0.1元，實際年化配息率達8.8%，是目前最穩及配最高的的月月配高息ETF。

另外，國泰台灣領袖50這期的配息金額也是掛牌來最佳、富邦臺灣中小連續三年10月都配出超過1元、富邦臺灣優質高息也是連續第六個月配出0.11元、群益半導體收益連兩季都配0.22元。

相關新聞

印度股市外資出走 今年以來新興亞股只買超台股

外資上周對亞股買少賣多，僅小幅買超印尼及菲律賓，賣超以對印度賣超177億美元最多，其次是台股的11.5億美元。新興亞股上...

台股基金績效 強強滾

據統計台股過去十年在中秋節後五個交易日有高達九成上漲機率，展現「節慶行情」，帶動投資情緒升溫。值得注意的是，9月以來台股...

台股 ETF 受益人 連三減

台股頻創新高，投資人逢高獲利實現，根據集保戶股權分散9月26日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數連續三周減少，9月共減...

大中華基金 績效封王

美國聯準會（Fed）重啟降息，加上人工智慧（AI）題材繼續發熱，打破9月傳統為股市季節性拉回的魔咒。全球股市連續第六個月...

第4季基金投資趨勢／九成重押純股票 鎖定美、台、越、日股

中國信託投信表示，美國聯準會（Fed）緩降息，提振資本市場信心。在第4季的投資組合中，90%可配置在純股票資產，聚焦總經...

統一全球創新 15日開募

主動式ETF將添新兵，統一投信昨（30）日宣布，統一全球創新主動式ETF（00988A）將於10月15日到17日募集，投...

