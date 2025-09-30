七檔指數商品 20日除息

ETF陸續公告10月配息，包含富邦特選高股息30（00900）、國泰台灣領袖50、群益半導體收益等規模百億等級在內，昨（30）日有七檔台股ETF配息出爐，除息日皆在10月20日，想參與除息的投資人最晚須在10月17日前持有或買進。

據各投信公告，半年配的國泰台灣領袖50每受益權單位擬配1.25元，以30日收盤價換算單期配息率為5.1%、富邦臺灣中小擬配1.063元，配息率2.2%；季配息的群益半導體收益擬配0.22元，配息率1.1%；至於月配富邦特選高股息30擬配0.1元，配息率0.7%、兆豐電子高息等權擬配0.069元，配息率0.47%、富邦臺灣優質高息擬配0.11元，配息率0.45%、野村趨勢動能高息擬配0.054元，配息率0.3%。

進一步檢視個別ETF配息表現，富邦特選高股息30連續12個月配息金額開出0.1元，實際年化配息率達8.8%，是目前最穩及配最高的的月月配高息ETF。

另外，國泰台灣領袖50這期的配息金額也是掛牌來最佳、富邦臺灣中小連續三年10月都配出超過1元、富邦臺灣優質高息也是連續第六個月配出0.11元、群益半導體收益連兩季都配0.22元。