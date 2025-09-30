大中華基金 績效封王

快訊

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導
美國聯準會（Fed）重啟降息，加上人工智慧（AI）題材繼續發熱，打破9月傳統為股市季節性拉回的魔咒。全球股市連續第六個月上漲，台股、美股三大指數及日股都在9月創歷史新高。9月基金績效以大中華基金最優，其次是拉丁美洲基金。

理柏統計，9月初到29日為止，國內核備的967檔境外基金平均上漲1.9%。其中，626檔股票基金平均上漲2.45%，56檔平衡基金平均漲2%，263檔債券基金平均漲0.8%。同期間新台幣兌美元小升0.1%，對美元計價海外基金換回新台幣報酬影響不大。

在主要海外基金類型中，大中華股票基金9月以來平均漲6.8%最優，今年來也大漲26.7%，名列前茅，主要因為陸股衝上十年高點，且台股及港股都有出色表現。拉丁美洲基金9月以來平均漲6.3%，新興股票基金平均漲6%，績效也相當突出。

AI雖然領漲，但就產業型基金來說，則是黃金基金9月平均強漲22.7%最耀眼，今年來更大漲110%，傲視所有基金類型。富蘭克林黃金基金經理人蘭德（Steve Land）表示，金價大漲，明顯提升金礦商業績。許多金礦公司正享有強勁獲利與自由現金流量成長，若金價繼續保持強勢，金礦股獲利可望進一步提升。

展望10月，富蘭克林投顧表示，美國企業將公布第3季財報。FactSet預估，S&P 500大企業獲利預估年增7.9%，以科技、公用事業及原物料類股較強；國際貨幣基金（IMF）將公布全球經濟展望；Fed在月底的利率會議也是重頭戲，目前市場預估仍將繼續降息。

富蘭克林投顧指出，10月政經議題眾多，股市若修正，有助消化評價面偏高及技術面過熱擔憂。而且，全球資金偏向寬鬆環境，景氣具韌性，若有拉回可卡位第4季旺季行情良機。

富達國際指出，展望未來，在樂觀預期之下，不確定因素將增加股市波動度，尤其是評價面大幅回升的美股。因此，建議投資人分散布局，尋找全球投資機會。分散投資、密切追蹤央行動向，將是資產配置的關鍵。

