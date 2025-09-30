第4季基金投資趨勢／九成重押純股票 鎖定美、台、越、日股

中國信託投信表示，美國聯準會（Fed）緩降息，提振資本市場信心。在第4季的投資組合中，90%可配置在純股票資產，聚焦總經基本面健康且具長期成長主題的美股、台灣高價股、越南及日本股市，10%則在收益型債券，強化現金流並分散風險。

中信投信表示，在投資組合中，美股可占30%，配置中信Nasdaq（009800）及主動中信ARK創新EETF。這兩檔都在今年掛牌。其中，009800追蹤Nasdaq 100指數，目前以資訊科技股占52.4%最多，其次是通訊服務股的15.2%、非核心消費股的13.1%；前五大成分股為輝達、蘋果、微軟、博通、亞馬遜。

中信ARK創新EETF為中信攜手方舟投資（ARK Invest），打造全台第一檔海外主動ETF，布局具顛覆式創新概念及爆發性成長的企業，包含人工智慧（AI）機器人與自駕車、智慧醫療、區塊鏈等；前五大持股為特斯拉、美國最大加密貨幣交易所Coinbase、Shopify、Roblox、帕蘭提爾（Palantir）。

中信小資高價30可配置25%，這檔ETF成立滿四年，以資訊科技股占88.4%最多，其次是工業股的6.2%；前五大成分股為台積電、台達電、聯發科、智邦、台光電。

中信投信指出，根據輝達執行長黃仁勳的說法，AI有四波浪潮，目前僅是第三道浪的漲潮初期，預估2030年有機會進入下一階段，AI能透過機器人、汽車等設備於現實生活中自主行動。AI應用加速推進，台灣的AI產業鏈可望迎來一波營運爆發期。

中國信託越南機會基金可配置20%。這檔基金成立滿五年，備受國人青睞，規模達192億元。基金以金融股占44%最多，其次是不動產股的22.8%、原物料股的13.1%、工業股的9.4%。

今年以來越南股市大漲逾三成，在亞洲主要股市中僅次於南韓。中信投信指出，越南政府積極作多，今年國內生產毛額（GDP）成長率上看8.3%，明年企圖達到雙位數字增速，加上大規模的基礎建設投放，加速內需增長。另外，越南央行堅定為市場提供資金，替股市增添活水。

日股則可分配15%。中信日本商社ETF成立滿一年，為台灣唯一一檔專注於日本商社產業的ETF，前五大成分股為日本五大商社，依次為三井物產（比重14.8%）、三菱商事（14.3%）、伊藤忠商事（13.2%）、丸紅（12.6%）、住友商事（10.5%）。另外，還持有其他知名商社、醫療保健、日常消費、資訊科技股等。

中信投信表示，今年以來日股受惠貨幣政策正常化，以及半導體先進製程需求旺盛，加上股神巴菲特旗下波克夏海瑟威持續加碼日本五大商社，商社與日本半導體類股持續創高，帶領日股屢創歷史新高。

在債市方面，中信投信建議布局10%於主動中信非投等債，除了鎖定目前相對歷史更高的收益率，也有機會在利率下行時取得較高的報酬。美國經濟軟著陸機率高，加上近期市場情緒持續樂觀，資金追逐風險資產，更可望推升非投資等級債表現。

中信非投等債為國內第一檔主動式非投等債ETF，9月剛成立，聚焦成熟市場非投等債，以BB到B級債為核心，在同一發行人中優先選擇票息較高的債券，並挖掘墮落天使的投資機會，順應景氣主動調整配置，以達到追漲抗跌。