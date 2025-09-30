快訊

債券商品受益人 連三增

經濟日報／ 記者何佩儒／台北報導

據集保中心公布的最新債券ETF受益人統計資料顯示，受到降息激勵，9月債券ETF受益人持續增加4,769人，已經是連三個月增加，總受益人數為195.5萬人。觀察9月債券ETF受益人增加最多前十名，以非投等債、美短債較受青睞。

其中群益ESG投等債0-5（00985B）月增1.7萬人最多，其他依序為主動中信非投等債、第一金優選非投債、群益優選非投等債、國泰US短期公債、元大美債1-3、元大美債7-10、國泰A級科技債、FT投資級債20+、群益0-1年美債。

群益ESG投等債0-5ETF經理人謝明志表示，從存續期間來看，0-5年期短天期債近2.5年，期間最短，展現其高票面利率與低存續期間的特點，提供投資者相對優異的票息水準，及更佳的波動管理效果。

群益優選非投等債ETF經理人李忠泰指出，聯準會9月重啟降息，債券市場已提前反應，加上聯準會暗示後將維持緩步降息步伐，以致投等債資金流入放緩，而非投等受惠高票息與低存續期間，及聯準會對後續經濟展望正向，吸引資金持續流入。市場投資情緒逐漸回穩且企業財報多優於預期，加上非投等債收益率仍逾7%，居相對高位，吸引資金續往非投等債流入。面對未來不確定的貿易政策，較高的市場波動將成為常態，在市場變化難測的情況下，債券投資應該回歸初心，聚焦利息收入，而在當前景氣仍具韌性下，非投等債具存續期間較短且殖利率較高之雙重特性，後續可期。

美國非投資債市場殖利率逾7%，2025年有望帶來接近票息報酬率，債券價格折價與較高票息提供上漲機會及較低波動度。

