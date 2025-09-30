固定收益型 資金簇擁

過去一周淨流入整體固定收益型ETF資金為117.0億美元，流入力道回升，美國市場獲資金淨流入78.4億美元，亞洲獲12.5億美元淨流入，但歐洲市場遭7.3億美元資金淨流出。由債券品質分類，投資等級債市淨流入62.9億美元，非投資等級債市則獲11.5億美元淨流入。

聯準會主席鮑爾對降息態度謹慎，加以美國景氣強韌，美國公債領跌債券市場。富蘭克林坦伯頓公司債基金經理人葛倫‧華勒表示，聯準會未來降息空間，將取決於勞動市場是否進一步惡化。考量美國經濟應不至於陷入衰退、通膨仍高於聯準會目標，以及財政赤字壓力，聯準會若持續採取風險管理式降息因應就業市場走弱，預期公債殖利率曲線將進一步轉陡，長天期公債殖利率回揚風險存在，較看好存續期間短的公司債機會。

美國第2季GDP成長上修至近兩年最高，失業救濟數據也顯示勞動力市場韌性。10年期公債殖利率走升，債市跌多於漲，其中新興主權債表現最佳。近期美國經濟數據增溫、壓抑後續市場降息預期，美國10年期公債殖利率整周走升。