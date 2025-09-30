印度股市外資出走 今年以來新興亞股只買超台股

外資上周對亞股買少賣多，僅小幅買超印尼及菲律賓，賣超以對印度賣超177億美元最多，其次是台股的11.5億美元。新興亞股上周漲少跌多，以越南漲1.9%最優，其次是印尼漲1.1%，但菲律賓大跌3.5%最重，其次是印度跌2.1%，台股則下跌1.1%。

今年以來，外資對新興亞股只買超台股，買超金額為71.8億美元；賣超則以對印度賣超168.4億美元最多，其次是馬來西亞的37.4億美元、印尼的32.3億美元。今年以來，主要新興亞股以南韓漲42.7%最優，再來是越南的31.2%、印尼的13.7%，但泰國跌9%最弱。

台股上周攻占26,000點並創歷史新高，但隨後下殺。主動安聯台灣高息（00984A）經理人施政廷表示，近期市場來到高點、波動度也來到相對高點，加上評價面拉高，股價淨值比現階段來到歷史新高附近，建議採取多元投資策略，以靈活應對市場震盪，以穩健核心高股息策略作為核心配置、搭配股價成長的超額報酬策略。

主動群益台灣強棒（00982A）經理人陳沅易表示，人工智慧（AI）基建大舉擴張的利多延續，也鞏固台股長線多頭格局。預期接下來盤勢將震盪盤整，投資人可採選股不選市策略，保持彈性，並分批布局體質與成長性俱佳的個股。後續可觀察台股9月營收、美國經濟數據對降息預期的影響，以掌握台股的上漲契機。

南韓股市今年領漲亞股，霸菱投顧認為，韓股雖然已大漲，但仍有投資機會。目前的地緣政治格局為南韓領先的工業企業（如國防、造船、電力和核能）打開了市場。另外，南韓流行音樂風行，有助於全球認可南韓美容產品為高品質、高性價比的產品。

印度股市持續下跌，群益印度中小基金經理人向思穎分析，美國宣布H-1B簽證收費新政策，市場擔憂將影響印度科技業的獲利能力，加上觀望關稅政策動向，造成上周印度股市走弱。不過，目前印度主要科技公司的H-1B簽證員工人數占總員工人數僅1.5%，因此整體影響較有限。