台股基金績效 強強滾

據統計台股過去十年在中秋節後五個交易日有高達九成上漲機率，展現「節慶行情」，帶動投資情緒升溫。值得注意的是，9月以來台股驚驚漲，統計前十強台股基金績效全面優於大盤，主要中小型、科技及高股息題材表現亮眼。

聯邦投信行銷業務處產品協理何彥樟分析，中秋節後台股短線大多呈現上漲格局。根據彭博統計自2015年至2024年，台灣加權指數在節後五個交易日總報酬呈現90%上漲機率；特別是2024年台股在中秋後展現強勢，加權指數於中秋後五日與十日分別上漲2.6%與2.4%；一個月後加權指數上漲5.5%，展現「節慶行情」特性。

根據CMoney統計至26日，觀察全數217檔台股基金，績效前十強包括：PGIM保德信中小型股、街口中小型、街口台灣、元大店頭、PGIM保德信店頭市場、元大多福、路博邁台灣5G股票、富邦高科技、PGIM保德信科技島、元大台灣高股息優質龍頭等基金，皆優於台股大盤，表現搶眼。

玉山投信指出，長線而言，在全球AI浪潮有增無減的強勁帶動下，科技類股獲利上修動能依然領先，而近期像是金融、健護、公用事業等產業獲利亦開始步入上修循環，表現最為弱勢的能源等景氣循環股獲利下修動能也出現緩和，反映出除了科技產業以外，其他類股開始展現估值修復潛力。

街口投信表示，下半年景氣動能預期仍將由AI伺服器、高階封裝與雲端資料中心擴產所帶動的出口與資本支出支撐，惟上半年急單透支效應與關稅不確定性仍在，內需與信心面回升有限，需緊盯急單退潮後的訂單續航，以及關稅政策、航運風險與原物料價格變動對後續景氣的壓力與挑戰。

國際情勢方面，安聯投信補充，美國聯準會主席鮑爾暗示股價評價可能過高，且亦未釋放明確10月降息信號，使投資氣氛轉趨謹慎，美股在創高後下跌，評價面受關注。

景氣方面美國經濟數據強勁，歐元區景氣各國仍有明顯差異。俄羅斯與北約國家緊張局勢近期升高，因此也影響投資情緒。