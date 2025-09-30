台股 ETF 受益人 連三減

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股頻創新高，投資人逢高獲利實現，根據集保戶股權分散9月26日最新統計資料顯示，台股ETF受益人數連續三周減少，9月共減少93,991人，總人數11,3035,37人，今年則增加1,077,701人。9月台股ETF受益人逆勢增加前十名仍以主動式ETF居多數，高股息ETF則僅一檔入列。

上周受益人數增加前十名為：元大台灣50（0050）、主動統一台股增長、主動群益台灣強棒、主動野村台灣50、主動野村臺灣優選、群益台灣精選高息、元大台灣50反1、主動安聯台灣高息、野村臺灣新科技50、富邦科技；其中五檔主動式ETF全數上榜，持續受到投資人青睞，另外，原本投資人熱衷的高息型僅群益台灣精選高息上榜。此外，台股指數居高之下，反向ETF元大台灣50反1也進入前十名。

主動群益台灣強棒經理人陳沅易指出，台股在頻創新高之際，行情可能轉為區間震盪整理，具備較高的成長潛力股，可在市場回檔時分批進場，把握中長期投資機會；同時，為分散風險可適度配置低基期且高殖利率的傳統產業龍頭股。

主動式ETF選股可視市場變動操作靈活優勢提前布局相關概念股，台股後市應著重企業長期競爭優勢的重點，整體指數目前位於評價區間上緣，持續AI類股輪動可期，低位階股票近期多點開花，大盤融資金額已逐步回升至2,700億水準。

