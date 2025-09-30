降息風吹 基建類股續航有戲

隨著美國聯邦巡迴上訴法院裁定川普關稅政策係屬違法行為，但同意在訴訟期間仍可執行相關政策。其中，最高法院已同意加快審理，並計畫安排於11月5日聽取辯論。由於在川普政府上訴後，預料雙方將進入言詞辯論，實際司法程序複雜且耗時，恐為金融市場帶來不確定性。然而，滙豐投信認為，無論川普關稅政策最終續行與否，對基礎建設類股並無重大影響。反之若後續金融市場波動性增，相較全球股票，具防禦特性的基礎建設類股則較能抵抗波動，建議投資人可適度納入作為防禦資產配置，藉以提高下檔保護力、降低投資組合波動度。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫指出，美國聯準會最新的FOMC會議如預期降息25基點至4.00%-4.25%，符合市場預期。此外，最新點陣圖顯示，2025年底利率預測中值降至3.625%，代表今年還有兩次幅度25基點的降息空間。因此，若觀察基礎建設股票與美債殖利率走勢，近三年兩者走勢呈現反向，主因於基礎建設類股大多為資本密集，基建股評價對利率變動更為敏感，預期在降息趨勢下，未來殖利率走勢仍有下降空間，現在或不失為基建投資的好時機。

展望後市，魏筱倫認為基礎建設的前景雖仍將由川普政府主導，但亦看到有跡象顯示，市場投資人開始轉向對歐洲和亞洲的基礎建設產生更大的興趣。前者可被視為具有更穩定的政策環境，而後者則可提供地域性的多樣化。其中，滙豐全球基礎建設收益基金均衡布局四大產業，包括與景氣連動度較高的能源、交通基礎建設；同時配置於與民生必需息息相關的公用事業、數位基礎建設等類別。現階段投資組合相對減持公用事業、能源基建，並增持大眾運輸、通訊服務；亦將依據中期經濟與產業環境看法，靈活調整四個產業配置，力求攻守兼備，成為全天候能攻能守的投資利器。