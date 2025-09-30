快訊

最低工資連十漲「總調幅47%」 卓榮泰：再過一年將達3萬元

阿婆揮包逼讓座 反遭年輕人一腳踹飛！醫怒批改優先席根本沒用

降息風吹 基建類股續航有戲

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
基建股票與美國十年期公債殖利率近三年走勢呈反向關係。（資料來源：滙豐投資管理、Bloomberg）
基建股票與美國十年期公債殖利率近三年走勢呈反向關係。（資料來源：滙豐投資管理、Bloomberg）

隨著美國聯邦巡迴上訴法院裁定川普關稅政策係屬違法行為，但同意在訴訟期間仍可執行相關政策。其中，最高法院已同意加快審理，並計畫安排於11月5日聽取辯論。由於在川普政府上訴後，預料雙方將進入言詞辯論，實際司法程序複雜且耗時，恐為金融市場帶來不確定性。然而，滙豐投信認為，無論川普關稅政策最終續行與否，對基礎建設類股並無重大影響。反之若後續金融市場波動性增，相較全球股票，具防禦特性的基礎建設類股則較能抵抗波動，建議投資人可適度納入作為防禦資產配置，藉以提高下檔保護力、降低投資組合波動度。

滙豐全球基礎建設收益基金經理人魏筱倫指出，美國聯準會最新的FOMC會議如預期降息25基點至4.00%-4.25%，符合市場預期。此外，最新點陣圖顯示，2025年底利率預測中值降至3.625%，代表今年還有兩次幅度25基點的降息空間。因此，若觀察基礎建設股票與美債殖利率走勢，近三年兩者走勢呈現反向，主因於基礎建設類股大多為資本密集，基建股評價對利率變動更為敏感，預期在降息趨勢下，未來殖利率走勢仍有下降空間，現在或不失為基建投資的好時機。

展望後市，魏筱倫認為基礎建設的前景雖仍將由川普政府主導，但亦看到有跡象顯示，市場投資人開始轉向對歐洲和亞洲的基礎建設產生更大的興趣。前者可被視為具有更穩定的政策環境，而後者則可提供地域性的多樣化。其中，滙豐全球基礎建設收益基金均衡布局四大產業，包括與景氣連動度較高的能源、交通基礎建設；同時配置於與民生必需息息相關的公用事業、數位基礎建設等類別。現階段投資組合相對減持公用事業、能源基建，並增持大眾運輸、通訊服務；亦將依據中期經濟與產業環境看法，靈活調整四個產業配置，力求攻守兼備，成為全天候能攻能守的投資利器。

基礎建設 川普

延伸閱讀

算什麼協議？巴勒斯坦人普遍不信川普監督加薩 哈瑪斯反應耐人尋味

紐時：川普政府與德黑蘭達成協議遣返一批伊朗人

中東戰爭露曙光…以色列同意川普加薩和平計畫 只等哈瑪斯點頭

川普特使指烏可能對俄長程打擊 俄前總統警告核戰風險

相關新聞

第四季投資布局 外資看好債券

市場預期美國將進入降息循環，針對第四季投資方向，外資機構齊聲喊「債」。尤其是投資等級的公司債和新興市場債，更被視為第四季...

台股基金優等生有料 12檔上揚逾三成 法人：多頭行情有望延續到明年

美國聯準會近日利率會議如市場預期降息1碼，最新利率點陣圖顯示今年尚有2碼降息空間。法人指出，從過去經驗來看，降息通常有利...

專家看第4季投資 喊股優於債

科技股票基金一直是投資人的心頭好，今年更由AI題材接棒，帶動一波估值調升行情。對於今年前三季的績效王及人氣標的，到第4季...

抓住趨勢 定期定額布局

從資金流向來看，今年貨幣市場基金規模大增，顯示國人逢高一路獲利了結。瀚亞投信表示，適度獲利了結雖然有必要，但考量到「不投...

基金特蒐／亞洲非投等債 錢景亮

聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金近期績效持續領先同業，主因受惠於風險偏好升溫、降息預期及匯率回貶等三大利多，帶動短期表現亮...

法人看日股 「升」勢壯大

自2025年4月以來，日本股市展現出一波被外媒形容為「忍者式隱形漲勢」的走勢。法人指出，日股的核心驅動力來自全球資金的重...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。