台股基金優等生有料 12檔上揚逾三成 法人：多頭行情有望延續到明年

美國聯準會近日利率會議如市場預期降息1碼，最新利率點陣圖顯示今年尚有2碼降息空間。法人指出，從過去經驗來看，降息通常有利於市場資金動能，帶動風險性資產表現，台股在資金效益及AI驅動的企業獲利支撐下，多頭行情有續航力，預期將延續到明年，建議留意績優的台股基金，更有機會獲取超額報酬。

根據Lipper統計至9月24日，133檔台股基金今年以來平均漲幅為19.2%，贏過加權股價指數的13.7%。

其中，共計有12檔台股基金表現超過三成，領先群雄。

這12檔台股基金依序為：富邦新台商、合庫台灣、合庫台灣高科技、富邦日盛、野村台灣運籌、街口中小型、街口台灣、凱基台灣精五門、野村鴻運、野村成長、野村優質以及野村積極成長基金，報酬率落在30.2%至36.6%。

合庫台灣高科技基金經理人顧克勤表示，8月台灣景氣呈現外冷內溫的態勢，儘管出口面臨全球貿易壁壘的挑戰，不過內需市場仍穩健，為整體經濟提供了支撐。

主計處8月上修今年GDP成長率至4.45%，中經院預估全年約3.05%，顯示台灣經濟具備上行空間，在半導體及AI相關擴展的引領下走向另一階段的結構性成長。

台股在這股AI浪潮推動下，大盤指數頻創新高，顧克勤認為，雖然台股短線可能因估值偏高而震盪難免，惟中長期結構性多頭架構不變仍具支撐力道，後市表現空間可期，尤其看好電源供應器、伺服器、PCB、CCL、散熱模組、機殼、滑軌及探針卡等AI供應鏈，及隨台積電加速海外布局投資與擴廠受惠的廠務工程等設廠供應鏈族群。

凱基投信投資管理處處長歐陽渭棠認為，全球股市的多頭行情從2023年至今也才進入第三年，時間並不算長，看好股市多頭仍有延續的空間，且看好明年投資環境將更為健康。

從基本面出發，今年台股企業獲利成長率約10%，其中，AI相關產業的獲利成長就貢獻約30%，而非AI產業呈負成長。

市場目前預估2026年台股企業獲利成長15%，AI產業仍有約28%的高成長，非AI產業則可望出現負轉正表現。