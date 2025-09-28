人生三階段投資重各異 時間、本金與報酬率三原則不變

快訊

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

退休準備不該等到臨近退休才開始思考，而是應該在不同人生階段逐步落實的財務目標。基金長期以來被視為有效的資產累積工具，但因年齡層的財務需求、投資期限與風險承受度不同，適合的配置策略也有所差異。「鉅亨買基金」針對年輕族群、中壯年族群以及銀髮族，提出因應不同階段需求的投資方向。

年輕族群：把握時間累積複利

「鉅亨買基金」總經理張榮仁指出，對距離退休尚久的年輕人來說，「時間」與「承擔風險的能力」是最寶貴的資產。建議透過定期定額投資，不僅能降低本金投入壓力，更能放大長期複利效果。以截至今年8月底的台灣可銷售基金10年定期定額績效為例，資訊科技股票、台灣股票及台灣中小型股票基金的平均累積報酬率均超過150%。這類基金雖然波動度較高，但潛在獲利空間更大，有助年輕人加速累積「第一桶金」。

中壯年族群：穩健成長兼顧責任

張榮仁表示，中壯年族群常同時面對「上有老、下有小」的壓力，不僅需為子女教育及長輩醫療預先規劃，也要同步累積退休資金。因此，資產配置策略更應兼顧穩健與成長。除了關注基金的報酬率，亦需評估波動度，並透過夏普比率（Sharpe Ratio）挑選兼顧風險與回報的標的。全球股票基金或環球平衡型基金，由於具備分散布局與股債並行的特性，能在降低風險的同時，提供相對穩定的資產增長。

銀髮族群：穩定現金流與資產保護

隨著退休生活逐步展開，投資重點也轉向「資產保護」與「穩定現金流」。張榮仁認為，相較於波動度較高的股票型基金，債券型基金在風險管理上更具優勢，能滿足退休族對安全性與收益穩定的需求。尤其是以成熟市場的高評等債券為核心，如美國或全球的投資級債券基金，或複合型債券基金，不僅能分散風險，也能提供穩定現金流，協助退休族安心規劃生活。

張榮仁提醒，人生不同階段的投資重點雖各有差異：年輕族群應善用時間累積成長，中壯年族群需平衡責任與資產增值，退休族則應以高品質債券守護資產並確保現金流。但不變的三大核心原則仍是「時間」、「本金」與「報酬率」。若能同時善用「鉅亨買基金」免手續費的優惠，投資人將能在理財道路上更輕鬆地達成長期財務目標。

