專家看第4季投資 喊股優於債

科技股票基金一直是投資人的心頭好，今年更由AI題材接棒，帶動一波估值調升行情。對於今年前三季的績效王及人氣標的，到第4季是否仍是投資好選擇？瀚亞投信表示，第4季股市仍會優於債市，但股市可能面臨回檔壓力，建議合理配置股與債，並持續關注利率環境與全球股市動態。

今年以來，全球風險資產震盪向上。金融市場逐漸消化美國關稅的利空衝擊，加上美國聯準會（Fed）啟動降息，許多股市持續創歷史新高，黃金價格同樣不斷突破新高點，相關基金/ETF也成為投資人關注的焦點。

在績效方面，個別股市以美國、南韓、香港、越南、義大利、德國等表現最強。至於台股，今年以來漲幅約11%，雖然比不上南韓的40%、香港及越南的30%以上漲幅，但台股迭創歷史新高、一度衝上26,000點，且八成台股基金打敗大盤，平均漲幅逾兩成，還有十多檔基金漲幅超過三成，都讓台股基金投資人對這波漲勢超有感。

若以產業型基金來看，則是黃金基金遙遙領先，六檔貴金屬基金今年來漲幅介於85-120%之間。此外，今年強勢標的多數為創新科技標的，如5G、太空衛星、金融科技、人工智慧（AI）半導體、FANG、國防等。

在人氣方面，觀察國內最大基金交易平台基富通官網，定期定額熱門搜尋的基金主要仍然是美股、科技與台股基金。至於單筆熱搜基金，除了常見的美股與台股基金之外，黃金基金今年異軍突起，包括施羅德環球黃金基金、貝萊德世界黃金基金都榮登人氣王。

由於台、美半導體產業扮演AI運算力的關鍵角色，股市表現也與科技類股亦步亦趨。至於黃金基金，則受惠於全球地緣政治風險升溫、央行買盤強勁、Fed降息及美元走弱等因素。

在股市方面，瀚亞持續看好美國、歐洲、日本、印度與台灣等；在債市方面，瀚亞建議主要配置在中短天期、高品質、具防禦力的債券，以達到攻守兼備的投資效果。

在產業投資方面，第一金投信指出，黃金今年來議題性十足，包括各國央行強勁買盤、地緣政治風險帶來避險需求等，但今年來黃金基金漲幅已翻倍，建議投資人可趁大幅拉回時再進場。

至於今年最強勢的創新科技標的，第一金投信分析，多數都屬於美國總統川普上任後推動政策支持的產業，像是金融科技受惠於穩定幣政策，以及加密貨幣列入美國戰略儲備；太空衛星股受惠於美國火星移民計畫、通訊及戰略用途；AI受惠於各國資料中心全速擴展及AI落地應用等。

第一金投信樂觀看待創新科技領域的續揚成長力，除了資金效應、還有投資能量，各國政府及民間資金加速布建，同步驅動資本市場股價上揚動能，美國政策受惠新科技產業後市仍有表現空間。