基金特蒐／亞洲非投等債 錢景亮

聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金近期績效持續領先同業，主因受惠於風險偏好升溫、降息預期及匯率回貶等三大利多，帶動短期表現亮眼。法人表示，非投資等級債受惠利差優勢與降息預期，可鎖定較高票息並分散區域風險，適合作為收益型資產配置，但仍須留意景氣波動與信用風險控管。

聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金近三個月績效達6.7%，在同類型基金績效表現中名列前茅。聯邦投信投資研究處協理余政民分析，近期主因在於風險偏好升溫、降息預期及匯率變動等三大因素，推動非投資等級債券在短期內走勢領先。

余政民表示，今年初來因關稅疑慮引發股、債雙雙大跌，但市場逐漸認為關稅對通膨屬一次性影響，相關調研機構及各大投行也紛紛修正預測，使股債市場氣氛呈雙多。

首先，近期股市屢創新高，即是風險偏好的強勁指標，而非投資等級債與股市連動度較高，因此債券價格漲幅優於其他債種。

第二，市場對聯準會降息的預期仍在發酵，而投資人「買在預期、賣在事實」的心理持續推升債券價格並壓低殖利率。

第三，台幣近期回貶也提供助力。由於美元指數止跌，加上前經濟部長喊出台幣31元關卡，使台幣跟隨美元走勢回落，帶動台幣計價的債券基金表現優異。

聯邦投信投資研究處協理余政民。崔馨方／攝影

目前聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金的投資組合中，印度占比居各國之首，債券評級以BB級為最大宗。余政民表示，印度長期被視為新興市場的亮點，由於印度已超越中國成為全球人口最多的國家，勞動力規模龐大且年輕化，持續帶來消費與生產動能。

根據國際貨幣基金組織（IMF）預估，印度經濟總量有望在今年超越日本，明年再超過德國，成為全球第三大經濟體，僅次於美國與中國，展現強勁成長潛力。

印度雖面臨中印邊境衝突、美國關稅政策及國內政治不確定等挑戰，短期市場波動難免，但人口與基礎建設需求並未改變，中長線發展可期。也因此，在該檔基金的投資組合中，隨著中國市場比重下降，印度相關標的的配置比例也提高。

此外，余政民指出，為了信用風險的考量，現階段即使僅持有BB級債，投資人便可取得約6%至6.5%的收益率，已高於過去相同風險水準的報酬。他強調，投資債券最重要的是安全，同時也要有收益。

而目前透過BB級債就能兼顧收益與安全性，因此無須刻意拉高單B或CCC債的配置。若市場利率回落至疫情前的低檔水準，投資團隊才可能重新評估是否增加較低評級債券的比重。

針對中國房地產方面，余政民表示，中國房地產市場持續低迷，核心原因在於市場對中國房企的信心不足，尤其美元計價的中房債幾乎無法正常交易與投資，加上企業負債比偏高，基本面難以改善。

操作心法

●融資成本低有利於財政操作

美國股市再度衝上歷史高點，市場普遍將焦點放在科技巨頭的帶動，不過推升行情的仍另有其他因素，還包括來自美國龐大的融資需求。美國總統川普推動「讓美國再次偉大」的政策，需要持續舉債融資。

既然融資成本低有利於財政操作，美國自然傾向透過降息來降低利率負擔，而美國聯準會正是利率決策的關鍵。（崔馨方）

投資小叮嚀

●投資要訣 長抱為宜

在全球股市續漲之下，市場資金湧向股票，債券配置的重要性被部分投資人忽略。債券投資核心價值在長期持有與資產平衡，並非短期價格追逐。債券在資產配置中角色仍不可或缺，不僅提供穩定收益，也能在市場波動時發揮緩衝作用。對投資人而言，股市大多頭常造成錯覺，使原本無須過度加碼股票者，也將股票比重拉高，壓縮債券持有比例，影響整體投資組合風險升溫。（崔馨方）