抓住趨勢 定期定額布局

從資金流向來看，今年貨幣市場基金規模大增，顯示國人逢高一路獲利了結。瀚亞投信表示，適度獲利了結雖然有必要，但考量到「不投資的風險更高」，建議投資人可透過定期定額方式持續參與市場，依據自己的投資屬性，多元布局股債等資產，以免錯失中長期行情。

在境內基金規模方面，瀚亞投信指出，貨幣市場基金到8月底的規模為1.17兆元，今年來規模大幅成長32.8%，為所有類型基金中最高，更遠高於整體基金規模7.1%的增幅。貨幣市場基金占整體境內基金的比重已拉高到11.3%，顯示國人每投資100元中，就有11元是停泊在貨幣市場基金中。

境外基金在台規模變化也呈現類似趨勢。瀚亞投信表示，境外貨幣市場基金雖基期較低，但今年來大幅成長27.5%，同樣高居所有類型第一名，且遠高於同期間整體境外基金規模3.1%的成長率。在境外基金中，仍以固定收益逾四成最多，貨幣市場型基金則占1%。

邁入第4季，投資人是否應該居高思危？或繼續追捧熱門的人氣焦點？法人建議，從兩個面向衡量：一是推升市場價格上揚的因素是否消除？例如人工智慧（AI）是否還會有新的話題？還是已經乏善可陳？如果缺乏新題材，投資人應選擇減碼因應，反之，還有長期布局的機會。其次是審視個人投資組合與理財目標。長期來看，只要趨勢沒有改變，建議分批進場，分散波動風險。