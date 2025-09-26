快訊

新興股債、歐洲價值股吸金

經濟日報／ 記者張瀞文／台北報導

以美股為主的全球主要股市迭創歷史新高，資金流向顯示，國人居高思危，布局海外基金時，逐步分散布局到美股以外的基金，轉向新興市場股債、歐洲價值股、債券及股債平衡基金等。

境外基金觀測站統計，國人8月最愛的境外基金是富達全球優質債券基金，單月淨申購91億元，遙遙領先其他基金。這檔基金今年來大賣，第2季吸金金額更高達139億元，是唯一一檔淨流入超過100億元的境外基金。目前國人持有該基金達704億元，占基金比重逾66%。

富達全球優質債券基金的平均信用評級為BBB，平均存續期間為4.2年，目前以銀行與證券債占24.5%最多，其次是非核心消費債占13.7%、類主權債/機構債占8.5%；國別以美債占21.2%最多，其次是英國債的12.1%、愛爾蘭債的8.3%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於6.15~6.29%。

PIMCO收益增長基金為8月銷售亞軍，單月吸金57.9億元。在這檔全球股債平衡基金，目前以美股及美債部位最大，前三大個股為微軟、亞馬遜及輝達，債券則以AA級逾七成最多。如果選擇美元穩定月收息級別，半年來的年化配息率介於8.51-9.17%。

PIMCO新興市場債券基金則為8月銷售季軍，單月吸金48.9億元。市場預期美國聯準會將重啟降息，有利新興市場債。這檔基金主要布局墨西哥、沙烏地阿拉伯、印尼、阿拉伯聯合大公國等，貨幣以美元超過九成最多。

富邦科技分割案 過關

護國神山台積電股價站上1,300元後，盤面上含「積」量最高的ETF-富邦科技（0052）昨（25）日召開受益人大會，經表...

第4季基金投資趨勢／多重資產商品 投資比重可占40%

群益投信指出，關稅事件不確定性降低、影響逐漸鈍化，加上美國聯準會（Fed）如預期在9月重啟降息，且經濟表現仍具韌性，第4...

12檔商品 市價創新高

台股進入高檔震盪整理，台股ETF也跟著震盪，但海外股票依然表現熱絡，尤其以科技主題型持續亮眼，昨（25）日盤面上仍有12...

台股平衡基金 可攻可守

台股在創高後呈現高檔震盪，投資難度提高，投信法人表示，現階段台股走勢難捉摸，建議投資人可以採台股平衡基金因應市場的波動。

退休理財不分年齡 公開老中青三大投資心法

基金長期以來被視為有效的資產累積工具，但因年齡層的財務需求、投資期限與風險承受度不同，適合的配置策略也有所差異。「鉅亨買...

