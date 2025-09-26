新興股債、歐洲價值股吸金

以美股為主的全球主要股市迭創歷史新高，資金流向顯示，國人居高思危，布局海外基金時，逐步分散布局到美股以外的基金，轉向新興市場股債、歐洲價值股、債券及股債平衡基金等。

境外基金觀測站統計，國人8月最愛的境外基金是富達全球優質債券基金，單月淨申購91億元，遙遙領先其他基金。這檔基金今年來大賣，第2季吸金金額更高達139億元，是唯一一檔淨流入超過100億元的境外基金。目前國人持有該基金達704億元，占基金比重逾66%。

富達全球優質債券基金的平均信用評級為BBB，平均存續期間為4.2年，目前以銀行與證券債占24.5%最多，其次是非核心消費債占13.7%、類主權債/機構債占8.5%；國別以美債占21.2%最多，其次是英國債的12.1%、愛爾蘭債的8.3%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於6.15~6.29%。

PIMCO收益增長基金為8月銷售亞軍，單月吸金57.9億元。在這檔全球股債平衡基金，目前以美股及美債部位最大，前三大個股為微軟、亞馬遜及輝達，債券則以AA級逾七成最多。如果選擇美元穩定月收息級別，半年來的年化配息率介於8.51-9.17%。

PIMCO新興市場債券基金則為8月銷售季軍，單月吸金48.9億元。市場預期美國聯準會將重啟降息，有利新興市場債。這檔基金主要布局墨西哥、沙烏地阿拉伯、印尼、阿拉伯聯合大公國等，貨幣以美元超過九成最多。