聽新聞
0:00 / 0:00
新興股債、歐洲價值股吸金
以美股為主的全球主要股市迭創歷史新高，資金流向顯示，國人居高思危，布局海外基金時，逐步分散布局到美股以外的基金，轉向新興市場股債、歐洲價值股、債券及股債平衡基金等。
境外基金觀測站統計，國人8月最愛的境外基金是富達全球優質債券基金，單月淨申購91億元，遙遙領先其他基金。這檔基金今年來大賣，第2季吸金金額更高達139億元，是唯一一檔淨流入超過100億元的境外基金。目前國人持有該基金達704億元，占基金比重逾66%。
富達全球優質債券基金的平均信用評級為BBB，平均存續期間為4.2年，目前以銀行與證券債占24.5%最多，其次是非核心消費債占13.7%、類主權債/機構債占8.5%；國別以美債占21.2%最多，其次是英國債的12.1%、愛爾蘭債的8.3%。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於6.15~6.29%。
PIMCO收益增長基金為8月銷售亞軍，單月吸金57.9億元。在這檔全球股債平衡基金，目前以美股及美債部位最大，前三大個股為微軟、亞馬遜及輝達，債券則以AA級逾七成最多。如果選擇美元穩定月收息級別，半年來的年化配息率介於8.51-9.17%。
PIMCO新興市場債券基金則為8月銷售季軍，單月吸金48.9億元。市場預期美國聯準會將重啟降息，有利新興市場債。這檔基金主要布局墨西哥、沙烏地阿拉伯、印尼、阿拉伯聯合大公國等，貨幣以美元超過九成最多。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言