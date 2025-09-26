12檔商品 市價創新高

台股進入高檔震盪整理，台股ETF也跟著震盪，但海外股票依然表現熱絡，尤其以科技主題型持續亮眼，昨（25）日盤面上仍有12檔ETF市價持續創下新高，包含復華中國5G（00877）、國泰數位支付服務以及中信日本半導體等，清一色都是海外標的。

根據CMoney統計至25日，收盤價改寫新高的ETF有復華中國5G、國泰數位支付服務、台新日本半導體、中信日本半導體、富邦日本正2、國泰日經225、富邦日本、國泰智能電動車、富邦未來車、主動中信非投等債、野村日本東證、群益ESG投等債0-5。

復華中國5G市價不僅頻頻改寫新高，以今年以來表現觀察，復華中國5G漲幅高達81.5%，表現也是所有ETF中最亮眼的一檔；國泰數位支付服務漲幅超過三成，來到33.05%；漲幅兩成以上有台新日本半導體、中信日本半導體和富邦日本正2。至於今年新成立的則有主動中信非投等債、野村日本東證、群益ESG投等債0-5。

國泰數位支付服務經理人楊庭杰表示，川普2.0時代儘管全球市場瞬息萬變，唯川普政府積極支持加密貨幣市場拓展的立法重點是相當堅定，美國7月公布川普簽署的《GENIUS法案》，提供穩定幣量身打造的聯邦框架。

還有另一份討論中的《數位資產市場清晰法案》，積極建立相關的法令制度，帶動市場交易氛圍，美國多個州已提出數位資產納入戰略儲備的討論案。

在政策支持下，各國政府、企業積極儲備主流加密貨幣，另外傳統金融機構資金持續流入加密資產現貨ETF，顯示本輪數位資產的上漲趨勢主要是由大機構所推動。

中信日本半導體經理人許家瑜表示，近期市場最受矚目的焦點之一，是輝達投資OpenAI的重大新聞，這筆投資究竟是形成封閉的價值循環，還是能推動真正的飛輪效應，目前尚難斷言。