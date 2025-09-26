台股平衡基金 可攻可守

台股在創高後呈現高檔震盪，投資難度提高，投信法人表示，現階段台股走勢難捉摸，建議投資人可以採台股平衡基金因應市場的波動。

觀察18檔台股平衡基金中，今年以來平均績效13.8%打敗大盤，提供投資人進可攻、退可守的選擇。

若以近一個月績效來看，第一金中概平衡基金、野村鴻利基金、群益安家基金、復華人生目標基金、復華傳家二號基金等，也有逾6.6%的表現。

群益投信台股研究團隊表示，台股平衡基金的優勢就是不管市場如何動盪，整體投資策略只要看對趨勢、因應金融市場變動適當調整股債比例，不僅降低投資組合波動度，也能掌握市場走升的投資契機，有助投資組合效益。

群益安家基金經理人李蕙君分析，美國聯準會於9月會議中宣布降息一碼，將基準利率調降至4.0%至4.25%區間，符合市場預期，這是自去年底以來首次重啟降息循環，釋出對就業市場降溫及經濟成長動能放緩的關切。雖然通膨水準仍偏高，但關稅影響已逐步鈍化，政策焦點重新回到平衡物價與景氣的兩難之間。

李蕙君指出，進入第4季，傳統電子旺季、年底結帳效應與資金回補需求，將為台股營造偏多氛圍。

需注意的是，國際政策與關稅變化、地緣政治風險等不確定性因素仍可能導致短線波動，台股短期震盪整理的格局恐難避免，中長期結構性成長題材仍未改變。

看好族群為美國設廠概念股、AI晶片與高階封裝概念股、先進製程ASIC受惠股。

展望後市，安聯投信表示，美股指數續創高後震盪，挾AI題材領軍的台股持續在基本面展望撐盤，以及今年以來漲勢仍落後美股等推升下，盤面類股持續輪動，但也須留意波動幅度將隨之加大。