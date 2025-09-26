第4季基金投資趨勢／多重資產商品 投資比重可占40%

群益投信指出，關稅事件不確定性降低、影響逐漸鈍化，加上美國聯準會（Fed）如預期在9月重啟降息，且經濟表現仍具韌性，第4季風險資產仍有表現空間可期。不過，考量當前資產價格也來到相對高位，建議投資人採取兼顧成長與收益的策略。

群益投信指出，在第4季，建議投資人的多重資產基金占四成，以美股及印股搭配各類債券，以強化多元收益來源；金融次順位債基金及優選非投資等級債ETF各占兩成，以兼顧資產品質及穩健收益；純股票資產可占兩成，聚焦台股主動型ETF，以靈活因應市場變化。

群益潛力收益多重資產基金可占兩成。這檔基金的規模高達461億元，目前以股票部位占58.8%最多，其次是公債的14.6%、投資等級債的12.8%；市場別則以美股（含ADR）的82.3%最多，其次是台股的3.5%。如果選擇新台幣月配息級別，今年來的年化配息率約7%。

該基金經理人徐煒庠表示，美國勞動市場出現放緩跡象，其他經濟數據則尚未出現明顯衰退的訊號，風險資產仍有表現機會，但後續降息步調與強度仍需觀察。

群益印美戰略多重資產基金也可配置兩成，這檔基金成立於今年5月，是國內首檔結合印度股市與美國債市的多重資產基金，目前的印度股票部位約65%，以金融、醫療保健及非核心消費股最多，美國非投資等級債則超過三成。

群益印美戰略多重資產基金經理人向思穎表示，先前在關稅議題的干擾下，印度股市表現受制。不過，雙方重啟貿易協商，加上印度近期還有多項財政及貨幣政策利多加持，市場明顯上修企業獲利預估，外資也開始回補，未來可望迎來資金輪動的上行行情。

到8月底，群益全球策略收益金融債券基金有32.2%部位在美國、20.7%在加拿大，平均存續期為3.69年。如果選擇新台幣月配息級別，年化配息率約5%。群益投信指出，金融次順位債因金融業擁有高信評、低違約率特性，波動度接近一般金融債，但收益水準更媲美非投資等級債。而且，美國金融業還受惠於金融監管鬆綁。

群益優選非投等債（00953B）於去年8月成立，到今年8月底，規模已達376億元，受益人數為58,184人，在非投等債ETF中規模最大且人氣最高。這檔ETF追蹤ICE 1-5年BB-B級成熟市場信用優息美元非投資等級債券指數，鎖定票面利率6%以上標的，首創信用因子加權，對於信評愈佳且信用利差愈小的成分券給予愈大權重，再進一步排除CCC級債券。

00953B經理人李忠泰指出，整體景氣仍將保持韌性，進入衰退的可能性低。非投等債發行公司體質仍優，槓桿率低於長期均值，利息保障倍數高於長期均值，信評調升比例也高於信評調降比例，信用風險偏低，加上非投等債具收益優勢與低存續特性，持續受資金青睞。

在台股方面，主動群益台灣強棒ETF成立於今年5月，規模已快速增長到161億元。電子股仍為布局重點，前五大持股為台積電、聖暉*、奇鋐、鴻海、台達電。

主動群益台灣強棒ETF經理人陳沅易表示，最近台股強勢突破26,000點大關，看好晶片製造、IC設計、伺服器組裝、低軌衛星、電力設備等。隨著AI技術及相關應用持續發展，包括AI基建支出上修、新一代繪圖處理器（GPU）問世量產，有助帶動相關零組件出貨需求，加上消費旺季來臨，都有利於電子股帶動台股延續多頭行情。