富邦科技分割案 過關

護國神山台積電股價站上1,300元後，盤面上含「積」量最高的ETF-富邦科技（0052）昨（25）日召開受益人大會，經表決後分割決議案獲得通過，推估未來將執行「一拆七」。

根據富邦投信昨日公告的受益人大會結果內容，富邦科技已發行受益權單位數為69,500,000個，此次出席受益人大會為38,884,933個，占已發行的55.94%，其中，贊成的出席數有38,411,562個，占98.78%、不贊成的出席數有292,208單位，占出0.75%，至於無效的出席數則有181,163個，占0.46%。

富邦投信表示，本次受益人大會，經持有受益權單位總數二分之一以上受益人出席，並經有效出席受益人的表決權總數二分之一以上表決贊成，因此，本次受益人會議決議事項照通過。

富邦科技得實際分割比率及執行日程等事項富邦投信將再另行公告。據了解，富邦科技分割案通過後，執行分割將依規定以受益人會議的淨值，也就是昨日的230.01元為基準，計算回到發行價32.48元以上之最大整數分割倍數，推估為七倍，未來每股淨值將除以七、投資人持有股數將乘以七，總資產價值不變，預計完成後，每張入手價僅需約3.3萬元，讓投資人進場門檻大幅降低，也提升市場流動性。

繼國泰臺灣加權正2和元大台灣50後，富邦科技也將成為第三檔分割的ETF。富邦科技追蹤臺灣資訊科技指數，自2006年9月12日掛牌，受惠於台股科技產業的硬實力發展，如今市價高達230.65元，是盤面第二高價的ETF，僅次於元大台灣50正2的300.25元。

富邦科技持有台積電權重68.72%，是所有ETF中濃度最高的一檔，第二至十大持股及權重依序為鴻海5.98%、聯發科4.22%、廣達1.60%、日月光投控1.20%、聯電1.10%、華碩1.00%、緯創0.81%、台光電0.74%、光寶科0.71%。