法人看日股 「升」勢壯大

自2025年4月以來，日本股市展現出一波被外媒形容為「忍者式隱形漲勢」的走勢。法人指出，日股的核心驅動力來自全球資金的重新配置，資金正從中國與美國分散至日本市場。隨著名目成長率持續上升，市場預期日股本益比有望提升至20至23倍，漲勢可能進入「新常態」。

根據統計，過去20年日本股市的本益比上限約落在17.5至18倍。法人認為，隨企業獲利與名目成長率同步上升，長期來看本益比有機會突破至20至23倍。此外，目前全球投資人對日股的平均配置仍僅處於中單位數，隨歐洲機構投資人與退休基金陸續進場，日股仍具備潛在成長空間。

瀚亞投信表示，2026年日本企業的重要性將成為投資人關注焦點，日股的投資價值與成長潛力不亞於美股。主動型投資人也展現出由下而上研究的優勢。日股後市動能強勁，建議投資人可採定期定額方式布局日股基金。

此外，全球科技股近期漲勢凌厲，日本科技股亦同步受惠。瀚亞投信指出，若採由下而上的研究方式，可深入供應鏈中尚未大幅上漲、且具韌性的投資機會，並在低點加碼布局。待庫存回到健康水位後，股價有望回升。由於各產業的成長空間不一，主動投資策略更能發揮加值效果。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，市場對關稅疑慮迅速消退，樂觀情緒重回日股，近日日經225指數（Nikkei）、東證指數（TOPIX）雙雙刷新歷史高點。日銀9月維持利率於0.5%不變，雖符合預期，但會議釋出兩個意外。其一，二名政策委員投下反對票，凸顯內部意見出現分歧、鷹派聲浪升高；其二，日銀宣布將開始出售手中持有的ETF及J-REITs等風險資產。市場對此解讀偏鷹，但ETF將以非常緩慢的速度（每年3,300億日圓）出售，需逾百年才能完全退場，對日股衝擊其實有限，此舉反而凸顯日本經濟持續向好，讓日銀得以有空間續推進政策正常化。

此外，日本首相石破茂日前宣布辭職，日本政局後續走向存在許多不確定性，在日本新政府成立、政局恢復穩定之前， 預料日本銀行不會有升息的貨幣政策積極動作，如此日圓匯價可望維持相對弱勢，也有利日本出口類股。