法人看日股 「升」勢壯大

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導
自4月來，日股展現出「忍者式隱形漲勢」走勢，資金正從中國與美國分散至日本，市場預期日股本益比有望提升至20至23倍。(路透)
自4月來，日股展現出「忍者式隱形漲勢」走勢，資金正從中國與美國分散至日本，市場預期日股本益比有望提升至20至23倍。(路透)

自2025年4月以來，日本股市展現出一波被外媒形容為「忍者式隱形漲勢」的走勢。法人指出，日股的核心驅動力來自全球資金的重新配置，資金正從中國與美國分散至日本市場。隨著名目成長率持續上升，市場預期日股本益比有望提升至20至23倍，漲勢可能進入「新常態」。

根據統計，過去20年日本股市的本益比上限約落在17.5至18倍。法人認為，隨企業獲利與名目成長率同步上升，長期來看本益比有機會突破至20至23倍。此外，目前全球投資人對日股的平均配置仍僅處於中單位數，隨歐洲機構投資人與退休基金陸續進場，日股仍具備潛在成長空間。

瀚亞投信表示，2026年日本企業的重要性將成為投資人關注焦點，日股的投資價值與成長潛力不亞於美股。主動型投資人也展現出由下而上研究的優勢。日股後市動能強勁，建議投資人可採定期定額方式布局日股基金。

此外，全球科技股近期漲勢凌厲，日本科技股亦同步受惠。瀚亞投信指出，若採由下而上的研究方式，可深入供應鏈中尚未大幅上漲、且具韌性的投資機會，並在低點加碼布局。待庫存回到健康水位後，股價有望回升。由於各產業的成長空間不一，主動投資策略更能發揮加值效果。

野村投信投資策略部副總張繼文指出，市場對關稅疑慮迅速消退，樂觀情緒重回日股，近日日經225指數（Nikkei）、東證指數（TOPIX）雙雙刷新歷史高點。日銀9月維持利率於0.5%不變，雖符合預期，但會議釋出兩個意外。其一，二名政策委員投下反對票，凸顯內部意見出現分歧、鷹派聲浪升高；其二，日銀宣布將開始出售手中持有的ETF及J-REITs等風險資產。市場對此解讀偏鷹，但ETF將以非常緩慢的速度（每年3,300億日圓）出售，需逾百年才能完全退場，對日股衝擊其實有限，此舉反而凸顯日本經濟持續向好，讓日銀得以有空間續推進政策正常化。

此外，日本首相石破茂日前宣布辭職，日本政局後續走向存在許多不確定性，在日本新政府成立、政局恢復穩定之前， 預料日本銀行不會有升息的貨幣政策積極動作，如此日圓匯價可望維持相對弱勢，也有利日本出口類股。

延伸閱讀

路博邁：台日股產業互補 4月以來反彈強勁、資本利得推升年化配息率

垂秀夫：賴總統提「三叉山事件」 讓日本人深受感動

「承認巴勒斯坦是時間問題」日相石破茂聯大演說 譴責以色列進攻加薩

第4季基金投資趨勢／股優於債 聚焦科技及日本

相關新聞

法人看日股 「升」勢壯大

自2025年4月以來，日本股市展現出一波被外媒形容為「忍者式隱形漲勢」的走勢。法人指出，日股的核心驅動力來自全球資金的重...

台股看多 拉回可進場

路博邁投信昨（24）日舉行台股及日股展望記者會指出，台日兩市場產業多元互補，4月以來雖曾經歷短的資金流出，但獲利了結壓力...

第4季基金投資趨勢／純債券基金重押五成 降低風險

野村投信指出，股市來到高檔，短線波動也會增加，美國經濟走向將是市場關注重點，這牽涉到未來聯準會（Fed）的降息步調。在第...

大中華基金 績效帶勁

科技股引領陸港股估值提升、主要指數創波段新高，並帶動大中華基金今年來平均報酬逾二成，成為表現最亮眼的海外基金市場，中國A...

台股第4季布局 三點注意

群益金融集團昨（24）日指出，以台積電預估獲利來推算，第4季股價有望上看1,400至1,500元，台股指數合理區間為24...

13檔商品一日填息

在台股多頭加持下，9月ETF填息行情大好，統計9月以來除息的台股ETF，共有17檔ETF在除息後一周內順利填息，包括保德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。