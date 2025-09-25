13檔商品一日填息

經濟日報／ 記者王奐敏／台北報導

在台股多頭加持下，9月ETF填息行情大好，統計9月以來除息的台股ETF，共有17檔ETF在除息後一周內順利填息，包括保德信市值動能50（009803）、富邦旗艦50等首次配息的台股ETF新兵，另外，9月有13檔ETF在台股創高帶動下，一天內即順利完成填息任務，表現亮眼。

保德信表示，市面上愈來愈多追蹤不同特色指數的台股ETF，亦有不少進化版的市值型ETF在台股強勢時表現亮眼，主要由於這些市值型ETF著眼不只是市值規模大之標的，市值是否具有成長性也為篩選重要指標，不僅能提高整體投組表現，更能抓住當下的產業趨勢。

保德信市值動能50ETF經理人張芷菱說明，若將囊括市值、成長、動能、價值、品質等五大篩選面向的市值動能50指數，與加權報酬指數以及台灣50報酬指數相比，自2010年5月以來的總報酬為938%，優於台灣50指數的603%，以及台灣加權指數的465%；從年化報酬來看，市值動能50指數的年化報酬率16.5%，同樣優於台灣50指數11.9%、台灣加權指數13.6%。

張芷菱指出，昨（24）日加權指數早盤再創26,394點歷史新高，晶圓龍頭大廠股價也一度觸及史上最高價。盤點近期晶圓龍頭大廠好消息頻傳，如傳出晶圓龍頭大廠3奈米CPU將漲價兩成，明年2奈米漲幅更達50%，帶動相關ADR大漲；蘋果i17系列與新款iPhone Air核心晶片全採自研晶片等，都成推升股價與大盤的助力。

延伸閱讀

台股開高走低回檔、權王台積電收平盤 仍寫下4紀錄

台積電台股、ADR不同調？專家4點解釋：短線風險高、但長線走勢終究一致

台股 ETF 受益人連2黑 6檔逆勢創高 包括00982A在內5檔主動式全上榜

台股難玩？股民怨「主力割韭菜」：美股更容易翻倍

相關新聞

法人看日股 「升」勢壯大

自2025年4月以來，日本股市展現出一波被外媒形容為「忍者式隱形漲勢」的走勢。法人指出，日股的核心驅動力來自全球資金的重...

台股看多 拉回可進場

路博邁投信昨（24）日舉行台股及日股展望記者會指出，台日兩市場產業多元互補，4月以來雖曾經歷短的資金流出，但獲利了結壓力...

第4季基金投資趨勢／純債券基金重押五成 降低風險

野村投信指出，股市來到高檔，短線波動也會增加，美國經濟走向將是市場關注重點，這牽涉到未來聯準會（Fed）的降息步調。在第...

大中華基金 績效帶勁

科技股引領陸港股估值提升、主要指數創波段新高，並帶動大中華基金今年來平均報酬逾二成，成為表現最亮眼的海外基金市場，中國A...

台股第4季布局 三點注意

群益金融集團昨（24）日指出，以台積電預估獲利來推算，第4季股價有望上看1,400至1,500元，台股指數合理區間為24...

13檔商品一日填息

在台股多頭加持下，9月ETF填息行情大好，統計9月以來除息的台股ETF，共有17檔ETF在除息後一周內順利填息，包括保德...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。