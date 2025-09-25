在台股多頭加持下，9月ETF填息行情大好，統計9月以來除息的台股ETF，共有17檔ETF在除息後一周內順利填息，包括保德信市值動能50（009803）、富邦旗艦50等首次配息的台股ETF新兵，另外，9月有13檔ETF在台股創高帶動下，一天內即順利完成填息任務，表現亮眼。

保德信表示，市面上愈來愈多追蹤不同特色指數的台股ETF，亦有不少進化版的市值型ETF在台股強勢時表現亮眼，主要由於這些市值型ETF著眼不只是市值規模大之標的，市值是否具有成長性也為篩選重要指標，不僅能提高整體投組表現，更能抓住當下的產業趨勢。

保德信市值動能50ETF經理人張芷菱說明，若將囊括市值、成長、動能、價值、品質等五大篩選面向的市值動能50指數，與加權報酬指數以及台灣50報酬指數相比，自2010年5月以來的總報酬為938%，優於台灣50指數的603%，以及台灣加權指數的465%；從年化報酬來看，市值動能50指數的年化報酬率16.5%，同樣優於台灣50指數11.9%、台灣加權指數13.6%。

張芷菱指出，昨（24）日加權指數早盤再創26,394點歷史新高，晶圓龍頭大廠股價也一度觸及史上最高價。盤點近期晶圓龍頭大廠好消息頻傳，如傳出晶圓龍頭大廠3奈米CPU將漲價兩成，明年2奈米漲幅更達50%，帶動相關ADR大漲；蘋果i17系列與新款iPhone Air核心晶片全採自研晶片等，都成推升股價與大盤的助力。