台股第4季布局 三點注意

群益金融集團昨（24）日指出，以台積電（2330）預估獲利來推算，第4季股價有望上看1,400至1,500元，台股指數合理區間為24,000~27,000點高檔震盪，建議26,000點以上分批減碼，24,000點以下擇機建立部位。

群益投顧總經理范振鴻指出，第4季市場有三大重點。首先是台股指數與美國科技股表現連動，主觀猜測高點意義有限。台股指數受費城半導體與輝達影響，指數成分股權重集中化，台積電市值比達40%，前20大權值股權重比超過61%。

其次，是個股比指數重要。今年軍工股、印刷電路板（PCB）股大漲都超越指數表現，波段行情兩大關鍵是成長題材與資金動能。第三是新類股輪動。資金在人工智慧（AI）世界裡輪動找機會，電金傳輪動架構式微。台積電10月16日法說會利多可期。操作建議聚焦各類股╱題材指標股，堅持技術面操作紀律。

范振鴻分析，過去五年全球AI產業發展歷經感知型AI、生成式AI、再進入代理型AI及實體型AI，市場對於高速算力叢集、高速網路傳輸及大量資料庫儲存等的AI基礎建設需求沒有減少的一天。即使市場一直擔心會不會有投資過剩問題，但范振鴻認為，隨著AI應用與實踐推陳出新，在全球景氣受到美國關稅產生疑慮時，AI基礎建設與應用實踐需求似乎成了全地球村唯一的希望。

因此，展望第4季，群益持續看好高速網路基礎建設（如高速交換器、矽光傳輸等）、機器人、AI在資訊服務的應用、及工控領域的AI邊緣運算等需求。另外，除了AI相關，摺疊螢幕手機也是市場持續注目的焦點。

范振鴻表示，AI運用擴大，與AI運用相關的傳產也將為台股投資焦點。