第4季基金投資趨勢／純債券基金重押五成 降低風險

野村投信指出，股市來到高檔，短線波動也會增加，美國經濟走向將是市場關注重點，這牽涉到未來聯準會（Fed）的降息步調。在第4季，建議投資人的全球多重資產占30%，以求攻守兼備；純債券基金可提升至五成，包括多元收益債、美國非投資等級債、全球金融投資等級債基金；股票部位占20%，聚焦台股優質基金。

第4季最大的投資課題是應該要追求風險或是風險趨避？野村投信投資長陳致洲表示，關稅上升對於美國經濟的影響將逐漸浮現，美國政府債務持續增加，對於企業獲利、經濟成長及降息步調的衝擊也仍不可知。

股市已經反映了Fed在未來一年可能降息150個基本點（即1.5個百分點），但尚未反映未來經濟成長明顯走緩的可能性。

駿利亨德森平衡基金聚焦美國股債市，投資策略的歷史已逾30年，歷經多次市場多空的考驗仍屹立不搖。統計顯示，基金的長期累積總報酬中，約70.2%來自於選股的貢獻，29.8%則是資產配置的貢獻。基金參考指標採股六債四比，股票嚴選大型優質成長股，前三大持股為輝達、微軟、亞馬遜；債券則以美國公債及優質公司債為主。如果選擇美元穩定月配息級別，半年來的年化配息率介於6.15~6.87%。

在台股方面，野村優質基金是野村投信的台股旗艦型基金，鎖定成長性產業及次產業龍頭股（比重60~70%），搭配高成長潛力的中小型明日之星，投資範圍涵蓋電子與非電子業。野村投信台股團隊強調由下而上的基本面研究，基金經理人身兼產業研究員，團隊共享研究成果。

野村優質基金到8月底的規模為312億元，在台股共同基金中名列前茅，產業分布以電子零組件股拉高到42%最多，再來是半導體股占22.2%、電腦及周邊設備股占9.2%；前三大持股為健策（3653）、台積電、川湖。

隨著美國降息風吹起，債券多頭行情可期，野村建議可配置20%在野村全球多元收益債券基金。這檔基金無指標指數的限制，投資組合可大跨度調整，依市況靈活調整債券信評結構。基金自2022下半年以來陸續調高歐洲部位，著重高品質金融債，受惠於歐元避險至美元產生之避險收益創波段高點；2024年下半年以來，基金增加新興市場債部位，以降低關稅不確定性。

野村全球多元收益債券基金的平均信評為BBB-，調整後存續期間降到5.69年，債種以金融債占47.7%最多，其次是新興市場債的27.5%、可轉換公司債的11.4%；市場別則是英國債占21.1%最多，其次是美國債占12.3%、德國債占8.2%。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於8.93-9.12%。

野村全球金融收益基金也可占20%，這是台灣少見的純金融投資等級債券基金，到7月底，基金持有99%投資級債（含現金），其中金融債約91%，平均信評為A級；以美債占40.2%最高，其次是英國債占11.5%、日本債占9.5%。如果選擇新台幣月配息級別，半年來的年化配息率介於6.79~7.14%。

野村投信指出，美國降息趨勢確立，利率敏感度較高的投資級債券更受市場青睞。

野村美國非投資等級債券基金則可占10%。這是野村的旗艦基金之一，運用野村企業研究與資產管理獨創的千里馬投資策略，篩選出中長期潛力強的千里馬企業。基金持債1,300檔，平均信評為B+，平均存續期間為3.26年；次產業有18種，以能源債占13.9%最多，其次是基礎工業債的10.6%。如果選擇美元月配息級別，半年來的年化配息率介於12.14-12.27%。