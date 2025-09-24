科技股引領陸港股估值升 大中華基金今年來績效稱冠海外市場

快訊

經濟日報／ 記者崔馨方

科技股引領陸港股估值提升、主要指數創波段新高，並帶動大中華基金今年來平均報酬逾二成，成為表現最亮眼的海外基金市場，中國大陸A股基金則以17%緊追在後。

事實上，DeepSeek崛起亦帶動陸港股翻多，並催化相關軟硬體產業鏈股票估值提升，預期隨AI蓬勃發展、國產自主化利多帶動下，仍看好相關題材後市表現機會，成為布局大中華股市題材亮點。

統計至23日，滬深300、恆生指數今年來漲幅分別為15%、30%，其中以科技股為主的指數表現更為強勢，港股恆生科技、A股的科創50指數同期間報酬更有4-5成，與AI供應鏈相關之通訊及電子類股更有逾倍漲幅。

包括：復華華人世紀、富邦中國內需動力、富邦大中華成長、國泰中國新興戰略、宏利精選中華、台中銀中國精選成長等今年來績效逾三成表現優於同類型基金，其持有產業第一大皆為資訊科技類股，部分近一年基金報酬甚至有超過五成。

復華華人世紀基金經理人胡家菱表示，無論是中國大陸或全球市場，其AI需求仍有很大的成長空間，使得相關科技主題具有中長線配置的投資價值，此外，美國聯準會降息挹注市場資金流動性，使風險偏好改善，有利多頭行情延續，建議可透過逢低分批或定時定額等投資方法布局。

台中銀投信陸股研究團隊表示，相較美股標普500今年創高，陸港股評價相對合理，第4季逢傳統消費旺季，豬肉批發受惠於中國大陸人口紅利，港股則聚焦新型消費，同時受惠AI創新持續，硬科技及軟創新皆有投資機會，惟須留意美國關稅反覆外部不確定性上升。

