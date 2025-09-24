快訊

高鐵新車雛形曝光！史哲1周2度赴日探進度 拚2028年全數上路

再增2校！花蓮縣府今宣布瑞穗奇美國小、玉里三民國中停班課

馬英九與呂秀蓮恩師！美資深法律學者孔傑榮逝世 享壽95歲

台股又創高！「這檔高息基金」賺贏大盤…配息還逆勢上調

聯合新聞網／ 綜合報導
統一台灣高息優選基金績效亮眼，近一年報酬率高達31.98%。中央社
統一台灣高息優選基金績效亮眼，近一年報酬率高達31.98%。中央社

台股又又又創新高了！投資專家指出，加權指數今年以來上漲超過一成，但今年許多高股息投資人似乎沒有抓住大多頭行情，實屬可惜。CMoney統計至9/18資料顯示，年化配息率在7%以上的高股息基金及ETF，有不少知名ETF雖然配息看似香，但若加入配息看整體績效，今年來總報酬率卻連3%都不到。不過，也有高股息基金績效如同超甜的大西瓜。統一台灣高息優選基金不僅今年來總報酬率超過20%，近一年更狂賺31.98%，績效表現鶴立雞群。

投資專家表示，觀察配息歷史紀錄，統一台灣高息優選基金也保持穩定高配息。這檔基金為2023年九月成立，從去年三月基金首次配息以來，連續17次配息的年化配息率皆為8%。近期高股息市場吹起「降息風」，統一台灣高息優選基金最近一次年化配息率甚至逆勢上調至8.65%。

分析投信官網資料，統一台灣高息優選基金具備超前部署機制，利用當年底數據預估次年股利，搶先卡位高殖利率成長股。這檔基金為主動式操作，可以根據市場最新動態，即時調整投資組合，基金經理人陳釧瑤也負責主動統一台股增長ETF（00981A）及統一奔騰基金的操盤。

根據基金月報，截至八月底，統一台灣高息優選基金總規模已接近百億元。該基金有兩種級別，分別為累積型和月配型。投資專家表示，不管是希望可以自動將股利再投入，或是每月領息的投資人，都非常適合。這檔基金主要布局標的覆蓋多領域強勢股，包括半導體、散熱、交換器等，前十大持股分別為台積電、奇鋐、健策、聯發科、金像電、貿聯-KY、智邦、嘉澤、勤誠、世芯-KY。

投資專家提醒投資人，不要陷入「撿了芝麻卻丟了西瓜」的陷阱，只看配息率選投資標的，卻忽略績效才是財富成長的關鍵。在台股多頭行情中，選對投資標的，才能讓資產與台股一起創新高，還能穩穩領高息。

高息基金及ETF今年來績效前十名

資料來源：CMoney,為年化配息率7%以上的高息基金及ETF，以今年來含息報酬率排名。年化配息率以最近一次配息計算，統計至2025/9/18。
資料來源：CMoney,為年化配息率7%以上的高息基金及ETF，以今年來含息報酬率排名。年化配息率以最近一次配息計算，統計至2025/9/18。

台股 報酬率 半導體 台積電 00981A主動統一台股增長

相關新聞

台股又創高！「這檔高息基金」賺贏大盤…配息還逆勢上調

台股又又又創新高了！投資專家指出，加權指數今年以來上漲超過一成，但今年許多高股息投資人似乎沒有抓住大多頭行情，實屬可惜。CMoney統計至9/18資料顯示，年化配息率在7%以上的高股息基金及ETF，有

台股ETF、基金超猛 00631L、統一全天候兩檔創紀錄

台股昨（23）日寫新高，台股ETF、台股基金股價及淨值跟著上揚，台股ETF股王-元大台灣50正2股價突破300元，台股基...

台股科技基金表現亮眼 多頭氣勢強勁吸引資金湧入

輝達（NVIDIA）千億美元投資OpenAI，激勵台股科技族群再掀資金熱潮，帶動科技型基金績效全面噴發。統計近三個月表現...

AI題材推升熱度 半導體 ETF 氣勢如虹 資金持續湧入

在聯準會降息資金行情、AI科技大勢方興未艾等利多下，半導體股持續領軍上攻，也推升台股大盤同步再創歷史新高，連帶台股ETF...

第4季基金投資趨勢／股優於債 聚焦科技及日本

瀚亞投信指出，儘管第4季股市可能面臨震盪，但隨著不確定性逐漸消除，加上人工智慧（AI）需求持續強勁、美國聯準會（Fed）...

跨國股票基金小資追捧 科技強勢題材、大中華商品受青睞

全球股市行情翻多，明顯提升小額投資人進場意願，帶動跨國投資股票型基金定時定額扣款金額創近一季新高，其中加碼首選科技強勢題材...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。