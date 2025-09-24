台股又創高！「這檔高息基金」賺贏大盤…配息還逆勢上調

台股又又又創新高了！投資專家指出，加權指數今年以來上漲超過一成，但今年許多高股息投資人似乎沒有抓住大多頭行情，實屬可惜。CMoney統計至9/18資料顯示，年化配息率在7%以上的高股息基金及ETF，有不少知名ETF雖然配息看似香，但若加入配息看整體績效，今年來總報酬率卻連3%都不到。不過，也有高股息基金績效如同超甜的大西瓜。統一台灣高息優選基金不僅今年來總報酬率超過20%，近一年更狂賺31.98%，績效表現鶴立雞群。

投資專家表示，觀察配息歷史紀錄，統一台灣高息優選基金也保持穩定高配息。這檔基金為2023年九月成立，從去年三月基金首次配息以來，連續17次配息的年化配息率皆為8%。近期高股息市場吹起「降息風」，統一台灣高息優選基金最近一次年化配息率甚至逆勢上調至8.65%。

分析投信官網資料，統一台灣高息優選基金具備超前部署機制，利用當年底數據預估次年股利，搶先卡位高殖利率成長股。這檔基金為主動式操作，可以根據市場最新動態，即時調整投資組合，基金經理人陳釧瑤也負責主動統一台股增長ETF（00981A）及統一奔騰基金的操盤。

根據基金月報，截至八月底，統一台灣高息優選基金總規模已接近百億元。該基金有兩種級別，分別為累積型和月配型。投資專家表示，不管是希望可以自動將股利再投入，或是每月領息的投資人，都非常適合。這檔基金主要布局標的覆蓋多領域強勢股，包括半導體、散熱、交換器等，前十大持股分別為台積電、奇鋐、健策、聯發科、金像電、貿聯-KY、智邦、嘉澤、勤誠、世芯-KY。

投資專家提醒投資人，不要陷入「撿了芝麻卻丟了西瓜」的陷阱，只看配息率選投資標的，卻忽略績效才是財富成長的關鍵。在台股多頭行情中，選對投資標的，才能讓資產與台股一起創新高，還能穩穩領高息。

高息基金及ETF今年來績效前十名