台股ETF、基金超猛 00631L、統一全天候兩檔創紀錄

台股昨（23）日寫新高，台股ETF、台股基金股價及淨值跟著上揚，台股ETF股王-元大台灣50正2（00631L）股價突破300元，台股基金淨值王-統一全天候基金淨值跨越400元，雙雙改寫ETF、基金新紀錄。

台股看回不回，元大台灣50正2昨天股價漲7.55元收上302.45元，為國內首檔跨過300元大關的ETF，今年來漲幅25.8%；緊接著的是富邦科技231.9元、富邦摩台171.45元，分居二、三高價。

台股基金淨值方面，統一全天候昨天跨越400元達400.26元，刷新台灣基金史淨值最高紀錄；統一奔騰338.84元、瀚亞高科技297.5元分居二、三；淨值200元之上的基金，依序還有統一黑馬、安聯台灣科技、PGIM保德信高成長、群益馬拉松、統一龍馬、野村中小、富邦長紅。

元大台灣50正2（00631L）於2014年成立時價格為20元，至今超過300元，反映台股強勢成長及適度槓桿創造的效果。透過00631L投資人可有效控制每日曝險比例在兩倍，連續上漲行情將有效擴大漲幅。

基金淨值王統一全天候基金於1994年問世，當時發行價10元。2024、2025年統一全天候基金連續為台灣基金市場締造首檔淨值達300元、首檔淨值達400元重要里程碑。

值得注意的是，以台積電為首的台灣科技股強大競爭力被世界看見，也成為近日國泰台灣科技龍頭、野村臺灣新科技50兩檔赴日掛牌的跨境ETF最強靠山，成交熱度攀升，規模均創新高，將為台股引進新資金動能。

率先赴日掛牌的「iFreeETF國泰台灣科技龍頭指數」（日股代號413A）12日以1.5億日圓成立，22日規模已達5億日圓，七個交易日大增233.3%；「NEXT FUNDS台灣科技50ETF」（日股代號412A）18日掛牌，22日規模也大增至4.8億日圓，在需求大於供給下，甚至一度溢價超過20%。市場熱度提升，台灣投信進軍國外市場造市流動性也成為討論焦點。

國泰投信總經理張雍川指出，國泰台灣科技龍頭赴日本掛牌是反映日本當地需求，因日本科技與台灣科技股有高度互補性，日本強項在半導體上游原材料或設備廠，台灣強在中游晶圓代工或IC設計公司。且台積電在熊本設廠、鴻海早年購併夏普等，相關企業在日本當地都有高知名度。

截至昨日，今年以來台股原型ETF表現前兩強分別為國泰台灣科技龍頭、野村臺灣新科技50，前者今年以來（含息）上漲23.8%、後者漲幅達23.7%，表現雙雙贏過加權報酬指數的17.1%，市價收在29.31元、26.6元也刷新掛牌以來新高，規模增至710.24億元、96.05億元，也是掛牌來最佳。