高息商品 定期定額戶數下滑

根據臺灣證券交易所最新數據，定期定額申購ETF的前20名，以高股息ETF為最多，共有八檔；高股息ETF定期定額總戶數86萬，也高於市值型ETF的81萬戶。但受高股息ETF降息風影響，今年8月相較去年同期，高股息ETF定期定額戶數下滑。

不過，大華優利高填息30（00918）定期定額戶數較去年同期增155%，成為定期定額排行榜的人氣高股息ETF。

根據投信投顧公會統計，8月投資人定期定額布局主力仍是以4,000億以上規模的高股息ETF為大宗，包括元大高股息、國泰永續高股息及群益台灣精選高息依舊坐穩定期定額戶數的領先位置。但觀察近一年定期定額戶數增減，僅部分高股息ETF的戶數持續增加，例如，大華優利高填息30、群益台灣精選高息、元大台灣高息低波及元大高股息。

大華優利高填息30規模在台股ETF排名第九，是今年才竄出頭的定期定額黑馬，根據CMoney統計至上周五（19日），00918近一年含息報酬率7.76%，較少受到存股族的青睞，直到今年6月才首度擠進定期定額前20名排行榜。近期定期定額戶數的成長幅度達155.16%，成為存股族的新寵。

法人表示，投資人挑選高股息ETF進行存股，不妨檢視「配息率+含息報酬率」雙率表現，只要配息水準穩健，加上長期總報酬走高，高股息ETF依舊是配置現金流和累積財富的好標的。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志表示，台股高息ETF有息收保護，適合作為穩健投資及逢低分批布局的好投資工具。展望後市，AI需求續增有望支撐盤面多頭氣勢，金融股則預期受惠投資收益回升及Fed降息壓低壽險業避險成本。