AI 題材推升熱度 半導體 ETF 氣勢如虹 資金持續湧入

在聯準會降息資金行情、AI科技大勢方興未艾等利多下，半導體股持續領軍上攻，也推升台股大盤同步再創歷史新高，連帶台股ETF表現多跟著水漲船高。若以近一個月來看，規模超過百億元的台股ETF以科技及半導體ETF表現最佳，其中，群益半導體收益ETF、富邦科技ETF等績效漲逾雙位數。

財富管理專家表示，隨聯準會貨幣政策轉向寬鬆，帶來資金活水、AI產業鏈需求不墜，以及傳統旺季的到來，台股多頭氣勢延續，近日屢創歷史新高，以半導體為首的電子族群可說是此波推動台股上行的功臣。

尤其是權王台積電股價在23日上漲45元，以1,340元寫下歷史新高，激勵相關供應鏈齊漲，推升台股站上26,000點。

後市來看，AI資本支出動能仍具吸引力，也重塑半導體產業發展，進而加速廠商研發創新與生產腳步，產業前景正向，台灣因擁有完整的半導體產業鏈，可望持續受惠，而精選優質半導體股的ETF不失為投資人用以掌握半導體業行情的管道，既參與產業成長契機，也能透過配息順勢作為收益來源之一。

群益半導體收益ETF（00927）經理人謝明志指出，AI需求快速擴張，需求長線成長趨勢明確，並且已由核心大廠擴散至供應鏈上下游，形成獲利上修的良性循環，台灣半導體產業更在其中扮演核心關鍵角色，自IC設計、半導體製程、封裝測試等等皆雨露均霑，甚至在全球供應鏈中具有不可替代性的地位，成長動能可期，建議投資人不妨透過台股半導體收益ETF來參與布局。

富邦科技ETF（0052）經理人洪珮甄表示，在經濟有望軟著陸前提下，啟動降息有助於資金面與基本面持續成長，為投資市場提供有力支撐。AI強勁需求為台股帶來結構性成長機會，相關供應鏈企業今年盈餘展望不僅未因美元走弱而下修，反而獲得上調，展現強勁動能。

此外，AI需求持續超越供給，加上新產品陸續量產出貨，預期下半年營運表現將進入旺季。建議投資人可把握時機，透過布局電子產業比重高的台股ETF，掌握產業旺季效應與政策利多的雙重利基，參與台股中長期成長行情。